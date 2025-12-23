冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢。周四增強為大陸冷氣團，各地濕冷，周五晚間到周六清晨局部恐有10度以下低溫。下周預估還有另一波東北季風接力，跨年夜北部及東半部降雨機率增，元旦看到曙光的機率低。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風增強，白天桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間水氣增加，桃園以北、東北部有短暫雨，且有局部較大雨勢，北部、東半部、東南部及恆春有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。

溫度方面，他指出，明天中部以北、東北部低溫16至18度，高溫22至24度；南部及花東低溫19度，高溫26至28度，清晨西半部有低雲或霧。另外，明天上午東北風增強，沿海有較強風浪；且明晚到後天3500公尺以上高山、周五至周六3000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

林定宜指出，周四至周五冷空氣增強為大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷，桃園以北、東北部有短暫雨，且有較大雨勢，北部、東部、東南部及恆春有局部短暫雨，中南部山區為零星雨。

他表示，這波冷空氣最冷時間點在周五晚間到周六清晨，中部以北、東北部僅12至13度，空曠地區不排除有10度以下。周六至下周日冷氣團逐漸減弱，北部及東北部仍較涼，由於中層水氣較多，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，新竹以南山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，下周一氣溫回升，早晚稍涼，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北為零星雨，周二下一波東北季風增強，北部及東北部降溫，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他表示，周三跨年當天，東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，預計持續影響到下周五，由於東海岸水氣多，且雲容易堆積，元旦看見曙光的機率較低。

