挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

記者陳俊宏／台北報導

挑戰今年入冬首波強烈冷氣團！天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周五晚間至周六清晨這兩晚為本周最低溫時段，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫。

薛皓天指出，今天上半天各地大致為多雲到晴天氣，迎風面東北角、東部會有零星降雨機會；下半天起底層東北季風增強，中層以上有短波槽掠過台灣北側，整體雲量及水氣增多，新竹以北、東部將轉多雲時陰局部有短暫陣雨，苗栗以南地區雲量開始增多，天氣大致為多雲到晴。

挑戰強烈大陸冷氣團

薛皓天說，周四為行憲紀念日（聖誕節）休假日，華中一帶有另一槽線再加深南下，帶動底層冷空氣南移，強度將增強為今年第二波大陸冷氣團，受中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多，中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣；台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴，山區為多雲時陰有短暫陣雨。

薛皓天提到，周四各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11~13度低溫出現；白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16~18度，中部約20~22度，南部仍有23~26度。



薛皓天表示，本波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至周六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

周五晚、周六晨最冷

薛皓天指出，後續周五晚間至周六清晨，這兩晚為本周最低溫時段，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒；另外，因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，使地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪發生可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鏈再上山。

薛皓天分析，周五持續大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨天氣。

薛皓天提到，周五各地氣溫再稍下降，苗栗以北及及東北部高溫僅15~17度，台中以南約20~23度，花東地區約18~20度；各地清晨冷意明顯，局部有10~14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷，除了要多保暖，外出也要攜帶雨具。

周末起稍回溫

薛皓天表示，周六中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣有稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區維持陰時多雲有短暫陣雨；新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部約22~25度，花東約21~23度；夜間清晨低溫持續明顯，局部地區仍有11~14度出現。

薛皓天指出，周日東北季風減弱漸轉高壓迴流偏東風環境，有中層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲有短暫陣雨，桃園以南為晴到多雲；新竹以北及宜蘭高溫約19~21度，苗栗以南為22~25度，清晨仍有12~16度發生，北東部白天持續偏冷，西半部涼到舒適，夜間至清晨低溫仍低。

薛皓天說，預估下周一開始至元旦白天，大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化；預計跨年夜無降雨發生，大家可以出門跨年，不過要多留意保暖。