　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

記者陳俊宏／台北報導

挑戰今年入冬首波強烈冷氣團！天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周五晚間至周六清晨這兩晚為本周最低溫時段，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫。

薛皓天指出，今天上半天各地大致為多雲到晴天氣，迎風面東北角、東部會有零星降雨機會；下半天起底層東北季風增強，中層以上有短波槽掠過台灣北側，整體雲量及水氣增多，新竹以北、東部將轉多雲時陰局部有短暫陣雨，苗栗以南地區雲量開始增多，天氣大致為多雲到晴。

（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

挑戰強烈大陸冷氣團

薛皓天說，周四為行憲紀念日（聖誕節）休假日，華中一帶有另一槽線再加深南下，帶動底層冷空氣南移，強度將增強為今年第二波大陸冷氣團，受中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多，中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣；台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴，山區為多雲時陰有短暫陣雨。

薛皓天提到，周四各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11~13度低溫出現；白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16~18度，中部約20~22度，南部仍有23~26度。

薛皓天表示，本波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至周六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

▼強冷空氣報到。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

周五晚、周六晨最冷

薛皓天指出，後續周五晚間至周六清晨，這兩晚為本周最低溫時段，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒；另外，因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，使地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪發生可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鏈再上山。

薛皓天分析，周五持續大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨天氣。

薛皓天提到，周五各地氣溫再稍下降，苗栗以北及及東北部高溫僅15~17度，台中以南約20~23度，花東地區約18~20度；各地清晨冷意明顯，局部有10~14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷，除了要多保暖，外出也要攜帶雨具。

周末起稍回溫

薛皓天表示，周六中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣有稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區維持陰時多雲有短暫陣雨；新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部約22~25度，花東約21~23度；夜間清晨低溫持續明顯，局部地區仍有11~14度出現。

薛皓天指出，周日東北季風減弱漸轉高壓迴流偏東風環境，有中層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲有短暫陣雨，桃園以南為晴到多雲；新竹以北及宜蘭高溫約19~21度，苗栗以南為22~25度，清晨仍有12~16度發生，北東部白天持續偏冷，西半部涼到舒適，夜間至清晨低溫仍低。

薛皓天說，預估下周一開始至元旦白天，大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化；預計跨年夜無降雨發生，大家可以出門跨年，不過要多留意保暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地
快訊／北市大安區清晨大火！　現場囤「大批家電」濃煙狂竄
北車英雄母婉拒捐款！　杜汶澤感佩「余媽媽也是英雄」　改捐1單
港星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒
破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲
入冬最強冷空氣！　急凍時間曝
辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
張文隨機砍人「父母下跪道歉」　律師點出關鍵：別再追殺雙親了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

多力多滋「皮蛋口味」將開賣！　你可以不吃但一定要買給朋友

探10℃！　濕冷連3天

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

喝大骨湯沒用！營養師破解國人「補鈣迷思」：豆漿也不夠

冷空氣送來台灣低溫徵兆　鄭明典揭「寒潮再現」2關鍵

孕婦遇隨機攻擊怎自保？醫教「3原則」先保命別硬拚

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

多力多滋「皮蛋口味」將開賣！　你可以不吃但一定要買給朋友

探10℃！　濕冷連3天

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

喝大骨湯沒用！營養師破解國人「補鈣迷思」：豆漿也不夠

冷空氣送來台灣低溫徵兆　鄭明典揭「寒潮再現」2關鍵

孕婦遇隨機攻擊怎自保？醫教「3原則」先保命別硬拚

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

川普搭「艾普斯坦私人專機」紀錄曝光　檢方：次數超出外界認知

快訊／中方回應「川普加徵晶片關稅」　批美濫用籲回歸市場機制

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

快訊／北市大安區鐵皮屋「囤大批家電」突起火！　濃煙火舌狂竄

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

楊千霈前夫爆欠薪！　砸500萬創業不到2年收攤…與員工翻臉

私密照外流還被嗆「專業小三」　她告正宮求償70萬卻輸了

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

【動物報復？！】長者丟石驅趕牛沒想到…竟遭連續攻擊????

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

喝大骨湯沒用！營養師破解國人補鈣迷思

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　濕冷連3天

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多熱門

相關新聞

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

今年入冬最強冷空氣！氣象粉專提醒，周四聖誕夜越晚越冷，周四夜晚至周五早上北部、東北部低溫約12~14度。

探10℃！　濕冷連3天

探10℃！　濕冷連3天

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

關鍵字：

氣象氣象雲冷氣團薛皓天

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面