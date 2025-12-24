　
生活 生活焦點

「凶手名狂洗」大票搖頭！盼台人記11個姓名：記住英雄非惡徒

▲▼張文在台北車站隨機殺人，M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

▲北車隨機殺人案後，民眾在M7出口獻花致敬罹難英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

 記者鄺郁庭／綜合報導

日前北車、南西商圈發生震撼社會的隨機殺人案，凶手姓名一夕間在媒體、社群版面狂洗。就有網友分享幾個名字，「不能忍受只知張姓犯人，而不知道這些良善的名字。」有作家便整理出11人名單，包括制止凶手扔汽油彈卻喪命的英雄余家昶、拍下關鍵42秒的記者陳以昇等人，「這些是我們永遠需要記得的名字。」

粉專「日本零食! お菓子! Japanese Snacks」就發文感性寫下，台灣是「動森之島」，在2025年12月19日這一天，有許多有名與無名的英雄站了出來，「我們必須警惕惡魔的名字保護自己，更要銘記天使的名字守護自己。」貼文一出，引發大量轉傳與淚崩回應。

警方、醫師、記者到店家　不同方式守護台灣

原PO指出，第一個必須被記住的名字是余家昶，「赤手空拳勇敢挺身阻止張文」，甚至早在鄭捷事件時就曾對好友說過，若遇到類似情況「一定會挺身阻止」。正因他的奮不顧身，裝滿汽油彈的行李箱未能在捷運站內引爆，余家昶卻因此遭惡徒攻擊身亡，「捨命保住無數人生命安全。」

作者接著點名第一線警察、醫護人員與北捷人員，當兇嫌無差別逞兇時，沒有裝備的警員仍赤手空拳趕赴現場；醫護人員在高壓狀態下迅速判斷、冒險救人；北捷人員則在混亂中果斷決策，列車不停靠台北車站、即時示警，「共同給予台灣人民安心與信心。」

文中也提及台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇與女兒、內科住院醫師顏均蓉，父女檔事發當日恰巧預計於事發地附近晚餐，發現有大量救護車出現時，立刻挺身至現場提供專業協助，更直言「救人是醫生天職」。

再來是騎機車等紅燈遭攻擊的蕭先生，倒地時緊握手機，似乎試圖聯繫家人，在傷重失去意識前仍揮手大喊，用盡最後力氣指示警方惡徒方向。還有途經當地遭凶手砍傷的黃小姐，在現場或緊急救治後，忍住強烈疼痛，對醫護表示「先救重傷！我可以先等一等！」

無名英雄名單曝　大票飆淚：永誌不忘

另外，還有《ETtoday新聞雲》記者陳以昇，當日休假路過中山捷運站，因新聞人本能，敏銳察覺異狀，拍攝下關鍵42秒的無差別殺人血腥事件。奮不顧身近距離記錄惡徒犯案過程，甚至曾因過度鉅細靡遺遭受網暴。

日本作家暨記者木下黄太徒手搶救蕭先生為其止血，並以記者專業快速記錄下現場。木下黄太難掩落寞、哽咽地表示「出血始終無法止住」。最後，還有誠品南西全體店員與多家店鋪，在煙霧與混亂中用身體擋門、指引避難動線，「如果沒有他們，死傷會更加難以想像。」

貼文引發議論，「也感謝北捷調度員，事發當下，捷運跳過不停台北車站！」「還有一位上班族，在事發時馬上攔下一部計程車想逃離，上車前看到旁邊有兩位同學受驚嚇發抖不知所措，馬上拉兩位同學上車一起離開」、「向此文所提之所有受難者、救助者、關懷者，致上最高敬意！」「真的！我們要記住的是這些英雄，而非惡徒的名字！」「永誌不忘，感謝所有守護我們的英雄。」

此外，近日Threads上也有不少網友轉傳一份名單，「余家昶：挺身阻止罪犯，令其無法於捷運站投出十數汽油彈，被插刀身亡。Alex 翅：首先為余先生翻身急救，當天為他取得急救證第一天。木下黃太：日本作家及記者，徒手為傷者止血，本於隔日離開台灣。陳以昇：路經誠品店前，出於記者責任近距離記錄罪犯揮刀及進入店內之情況。廖芳潔：休假記者，得知煙霧彈事件後過站直達北車，進行現場報導」，紛紛直呼「不能忍受只知張姓犯人，而不知道這些良善的名字。」

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

余家昶捨身救人！　張善政證實：家人大愛回捐200萬善款

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

台北車站、中山商圈隨機殺人案震驚全台，27歲嫌犯張文在北車犯案時，遭余家昶挺身制止，然而余家昶也遭張文刺死，80歲余母雖為兒子遇害感到悲慟，仍懇請大眾不要指責張文父母。對此，前中廣董事長趙少康今（24日）表示，余媽媽精神令人敬佩，但民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，自己非常贊同，該把無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障。

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

關鍵字：

北車無名英雄余家昶隨機殺人張文

讀者迴響

