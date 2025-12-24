縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導
27歲張文19日縱火後在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。而張文曝8分鐘連燒3處縱火現場曝光，共造成2車、3部重機毀損。
▲張文8分鐘連燒3處，長安東路一段造成1自小客、2重機、1小貨車毀損。（圖／記者黃彥傑攝）
警方指出，張文15時46分於林森北159巷停車場縱火，無財損；15時49分於林森北路119巷27號停車場縱火，造成重機半毀；15時54分到長安東路一段縱火，造成1自小客、2重機、1小貨車毀損。共造成2車、3部重機毀損。
▲林森北159巷無財損 。（圖／記者黃彥傑攝）
警政署長張榮興說明，這個案件從19日15點40分到18點50分一連串犯罪行為，15點40分到15點54分嫌犯到北市林森北路、長安東路縱火，造成汽機車毀損，16點5分到16點55分到租屋處縱火，16點59分到17點30分從北捷M8進入M7連通道，在17點23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾致死，4分鐘後中正第一分局到現場封鎖並追捕嫌犯。
▲張文縱火點。（圖／記者黃宥寧AI製圖）
17點32分到18點38分嫌犯從中山地下街返回大同區旅館後，再步行到中山誠品南西店，18點38分嫌犯釋放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死，18點40分現場交通管制警力就呼叫線上警力封鎖現場、追捕嫌犯，18點41分至18點50分進入誠品，在4樓持刀攻擊王姓民眾致死，18點50分嫌犯在誠品南側五樓墜樓死亡，從北捷到誠品，嫌犯隨機攻擊事件造成4人死亡，包含嫌犯一人，還有11人受傷。
讀者迴響