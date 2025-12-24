縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）悲劇。對此，北市議員苗博雅22日表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行。她也透露屢遭攻擊的心聲，自己接受監督檢驗，但不要拿著惡意剪輯說這叫檢視，自己不去回擊，只是不想在社會增加裂痕，這幾天網路很多死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上兇嫌追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。