　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

27歲張文19日縱火後在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。而張文曝8分鐘連燒3處縱火現場曝光，共造成2車、3部重機毀損。

▲▼ 張文縱火 長安東路一段75號 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張文8分鐘連燒3處，長安東路一段造成1自小客、2重機、1小貨車毀損。（圖／記者黃彥傑攝）

警方指出，張文15時46分於林森北159巷停車場縱火，無財損；15時49分於林森北路119巷27號停車場縱火，造成重機半毀；15時54分到長安東路一段縱火，造成1自小客、2重機、1小貨車毀損。共造成2車、3部重機毀損。

▲▼ 張文縱火 林森北159巷12號 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森北159巷無財損 。（圖／記者黃彥傑攝）

警政署長張榮興說明，這個案件從19日15點40分到18點50分一連串犯罪行為，15點40分到15點54分嫌犯到北市林森北路、長安東路縱火，造成汽機車毀損，16點5分到16點55分到租屋處縱火，16點59分到17點30分從北捷M8進入M7連通道，在17點23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾致死，4分鐘後中正第一分局到現場封鎖並追捕嫌犯。

▲▼ 張文縱火點 。（圖／記者黃宥寧AI製圖）

▲張文縱火點。（圖／記者黃宥寧AI製圖）

17點32分到18點38分嫌犯從中山地下街返回大同區旅館後，再步行到中山誠品南西店，18點38分嫌犯釋放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死，18點40分現場交通管制警力就呼叫線上警力封鎖現場、追捕嫌犯，18點41分至18點50分進入誠品，在4樓持刀攻擊王姓民眾致死，18點50分嫌犯在誠品南側五樓墜樓死亡，從北捷到誠品，嫌犯隨機攻擊事件造成4人死亡，包含嫌犯一人，還有11人受傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

恐怖瞬間曝！高雄男闖紅燈連撞4機車釀4傷 　騎士噴飛肋骨斷

獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

隨機砍人案後緊繃！新蘆線老翁、年輕女口角　1遭踹膝1被扯髮

補習班狼師2個月內4度猥褻3女童　隔衣摸胸拒認罪二審重判7年

賠掉岳母「雲仙樂園」又挪公款　前進航空創辦人涉侵占1.6億

高呼審判長「虎頭鍘斬林俊言」　應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

東進武嶺沒力了「凍到皮皮剉」　2高中生全身發抖CALL警求援

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

恐怖瞬間曝！高雄男闖紅燈連撞4機車釀4傷 　騎士噴飛肋骨斷

獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

隨機砍人案後緊繃！新蘆線老翁、年輕女口角　1遭踹膝1被扯髮

補習班狼師2個月內4度猥褻3女童　隔衣摸胸拒認罪二審重判7年

賠掉岳母「雲仙樂園」又挪公款　前進航空創辦人涉侵占1.6億

高呼審判長「虎頭鍘斬林俊言」　應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

東進武嶺沒力了「凍到皮皮剉」　2高中生全身發抖CALL警求援

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

社會熱門新聞

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

即／新北泰山爆摩鐵雙屍命案！　「20多歲男女」明顯死亡

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

更多熱門

相關新聞

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）悲劇。對此，北市議員苗博雅22日表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行。她也透露屢遭攻擊的心聲，自己接受監督檢驗，但不要拿著惡意剪輯說這叫檢視，自己不去回擊，只是不想在社會增加裂痕，這幾天網路很多死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上兇嫌追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

關鍵字：

台北縱火持刀攻擊張文4死11傷墜樓身亡

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面