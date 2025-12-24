　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

記者郭運興／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）悲劇。對此，北市議員苗博雅22日表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行。她也透露屢遭攻擊的心聲，自己接受監督檢驗，但不要拿著惡意剪輯說這叫檢視，自己不去回擊，只是不想在社會增加裂痕，這幾天網路很多死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上兇嫌追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。

快速處決沒有削弱暴徒犯案決心　社會該討論事前預防、事中應變

苗博雅於YT直播表示，面對像這樣不只是一個一般刑事案件，而是非常異常、而且重大的類恐怖攻擊事件，其實要談，當然事後處罰是重要機制，但是比事後處罰更重要的是事前預防跟事中應對。

苗博雅表示，之前不幸發生像北捷的江子翠事件，有人稱為鄭捷事件，但自己很不喜歡用兇嫌名稱去稱呼事件，因為這些人的名字根本不該被社會記憶，記憶這些人的名字還可能被潛在跟他們一樣有問題的人模仿，所以還是用其他名稱，不要用兇嫌名稱免得這些兇嫌腦子壞了以為自己是英雄。

苗博雅認為，在江子翠事件裡面，自己當時就一直強調應該去看事前的預防跟事中的應變，到底怎麼樣能夠改進，可是滿可惜的是，社會傾向把百分之九十的重點畫在事後的處罰，事後有沒有處罰？有，江子翠事件的兇嫌(鄭捷)判決死刑後，在非常快的時間就立刻處決。

苗博雅直言，可是在這次台北車站跟中山站的事件裡來看，其實過去江子翠事件的兇嫌(鄭捷)快速處決伏法這件事情，非但沒有削弱暴徒犯案的決心，甚至當成一個案例在研究。

苗博雅說，所以一直在跟大家強調，希望這個社會有更多力氣討論事前的預防跟事中的應變，因為這才是真的能夠拯救更多人生命的關鍵。

死刑條件越放越鬆　冤錯假案發生機會就會提高

苗博雅也在直播提到「故意殺人件數與執行死刑件數圖表」指出，從2000年到現在，故意殺人的件數其實都是一直呈現下降趨勢，所以為什麼現在1年死刑判決件數會跟20、30年前比會少那麼多，因為故意殺人件數也減少很多。

苗博雅認為，目前針對死刑的判決與執行，都有法定的條件、程序，一定要達成才能夠判決執行死刑，為什麼會有這些程序與規定？當然是因為台灣在這20、30年民主轉型，從戒嚴到解嚴，體察到不能夠讓國家太過擴張、肆無忌憚，當今天國家要剝奪人的生命時，一定要有嚴格條件限制，避免過去不願意看到的冤錯假案的產生。

苗博雅說，有人會問死刑條件不能再放寬嗎？自己在這邊告訴大家，不是不可以，可是當死刑條件越放越鬆，當然不願意看到的冤錯假案發生機會就會提高，沒有任何一個制度是完美的，永遠都是在取捨，找到對社會整體利益最好的點。

苗博雅認為，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，因為今年年初出現一個所有程序都跑完的死囚，賴清德政府就立刻執行死刑，在這邊不涉及個人立場、想法，只是很客觀的在評論，事實上現在還沒有執行死刑的都是因為還有法定程序在進行當中。

不願與人爭辯　是不想要台灣再進一步受傷

觀眾也提問「會不會覺得很衰，只要有人殺人就找你」，苗博雅強調，政治人物當然接受一切檢驗，但真的要檢視的話，不要拿著掐頭去尾、斷章取義、惡意剪輯的東西說這叫檢視，很多的仇恨跟對立都是被故意憑空挑起的。

苗博雅指出，從自己2023年選立委開始，就有人開始剪自己10幾年前接受訪問的影音，那個影音通常都很短，裡面都是剪一些零碎的片段，來批評她的發言人神共憤、大家都怒了，自己想問一個問題，既然可以剪片，那一定有看過原始影片，為什麼不把原始影片放上網給大家評判？為什麼要刻意擷取幾句話串在一起？

苗博雅強調，這個惡意剪輯對社會是沒有貢獻的，只是在消費大家的情緒，自己不能接受的是增添了許多不存在的誤解跟仇恨，自己接受批評跟監督檢驗，可不可以拿真正原始的東西檢驗，自己不去回擊這些事情，只是不想要在這個時候產生更多的吵架，不想在這個社會中增加憤怒跟裂痕。

苗博雅直言，不願意在現在與人爭辯，縱使被惡意剪輯、散播，不是因為怕了這種邪惡力量，而是不想要受傷的台灣再進一步受傷，但自己也要問這些惡意剪輯的帳號，這些流量值得在台灣社會製造仇恨嗎？尤其是在台北車站跟中山站的這個案件，這是一個類恐怖攻擊案件，跟死刑存廢基本上沒有關聯性的。

苗博雅說，這幾天網路上很多人為了死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上這個個案兇嫌很顯然追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造沒有意義的再撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。

▼苗博雅直播透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

▲▼苗博雅直播透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生
張文「符合好房客標準」　一票房東怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

快訊／苗栗率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長

就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

林宜瑾點名劉書彬卡《青年基本法》：除了作秀　無法想像有良善動機

涉收賄逾700萬被求刑10年　鄭天財駁不法：款項用於參加豐年祭

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

新北割喉案家屬不滿判太輕　侯友宜：未成年犯罪制度應重新思考

余家昶母盼大眾別苛責張文父母　她動容：艱難卻無比偉大的決定

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

快訊／苗栗率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長

就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

林宜瑾點名劉書彬卡《青年基本法》：除了作秀　無法想像有良善動機

涉收賄逾700萬被求刑10年　鄭天財駁不法：款項用於參加豐年祭

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

新北割喉案家屬不滿判太輕　侯友宜：未成年犯罪制度應重新思考

余家昶母盼大眾別苛責張文父母　她動容：艱難卻無比偉大的決定

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼　看重兩大關鍵：續航與球威

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

即／苗栗率先藍白合　賴香伶出任副縣長

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

台東狠師重摔小孩、抓去撞牆　校方包庇給假畫面、縣府隔2周才調查

更多熱門

相關新聞

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

張文19日於北捷與中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷（含張文）慘案。今（24）日上午9時許，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺率隊回到現場還原，現場花海一片，其中就有國小老師特意北上獻花，詢問張文「這段時間隱忍多少？壓抑多少？」卻也沉重斥責張文，「真的做錯了，讓父母成為替罪羔羊，你該當何罪？」

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／民進黨選對會拍板陳素月選彰化縣長　提名記者會延後原因曝

快訊／民進黨選對會拍板陳素月選彰化縣長　提名記者會延後原因曝

關鍵字：

苗博雅廢死死刑大法官張文民進黨

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面