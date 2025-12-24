苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

記者郭運興／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）悲劇。對此，北市議員苗博雅22日表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行。她也透露屢遭攻擊的心聲，自己接受監督檢驗，但不要拿著惡意剪輯說這叫檢視，自己不去回擊，只是不想在社會增加裂痕，這幾天網路很多死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上兇嫌追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。

快速處決沒有削弱暴徒犯案決心 社會該討論事前預防、事中應變

苗博雅於YT直播表示，面對像這樣不只是一個一般刑事案件，而是非常異常、而且重大的類恐怖攻擊事件，其實要談，當然事後處罰是重要機制，但是比事後處罰更重要的是事前預防跟事中應對。

苗博雅表示，之前不幸發生像北捷的江子翠事件，有人稱為鄭捷事件，但自己很不喜歡用兇嫌名稱去稱呼事件，因為這些人的名字根本不該被社會記憶，記憶這些人的名字還可能被潛在跟他們一樣有問題的人模仿，所以還是用其他名稱，不要用兇嫌名稱免得這些兇嫌腦子壞了以為自己是英雄。

苗博雅認為，在江子翠事件裡面，自己當時就一直強調應該去看事前的預防跟事中的應變，到底怎麼樣能夠改進，可是滿可惜的是，社會傾向把百分之九十的重點畫在事後的處罰，事後有沒有處罰？有，江子翠事件的兇嫌(鄭捷)判決死刑後，在非常快的時間就立刻處決。

苗博雅直言，可是在這次台北車站跟中山站的事件裡來看，其實過去江子翠事件的兇嫌(鄭捷)快速處決伏法這件事情，非但沒有削弱暴徒犯案的決心，甚至當成一個案例在研究。

苗博雅說，所以一直在跟大家強調，希望這個社會有更多力氣討論事前的預防跟事中的應變，因為這才是真的能夠拯救更多人生命的關鍵。

死刑條件越放越鬆 冤錯假案發生機會就會提高

苗博雅也在直播提到「故意殺人件數與執行死刑件數圖表」指出，從2000年到現在，故意殺人的件數其實都是一直呈現下降趨勢，所以為什麼現在1年死刑判決件數會跟20、30年前比會少那麼多，因為故意殺人件數也減少很多。

苗博雅認為，目前針對死刑的判決與執行，都有法定的條件、程序，一定要達成才能夠判決執行死刑，為什麼會有這些程序與規定？當然是因為台灣在這20、30年民主轉型，從戒嚴到解嚴，體察到不能夠讓國家太過擴張、肆無忌憚，當今天國家要剝奪人的生命時，一定要有嚴格條件限制，避免過去不願意看到的冤錯假案的產生。

苗博雅說，有人會問死刑條件不能再放寬嗎？自己在這邊告訴大家，不是不可以，可是當死刑條件越放越鬆，當然不願意看到的冤錯假案發生機會就會提高，沒有任何一個制度是完美的，永遠都是在取捨，找到對社會整體利益最好的點。

苗博雅認為，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，因為今年年初出現一個所有程序都跑完的死囚，賴清德政府就立刻執行死刑，在這邊不涉及個人立場、想法，只是很客觀的在評論，事實上現在還沒有執行死刑的都是因為還有法定程序在進行當中。

不願與人爭辯 是不想要台灣再進一步受傷

觀眾也提問「會不會覺得很衰，只要有人殺人就找你」，苗博雅強調，政治人物當然接受一切檢驗，但真的要檢視的話，不要拿著掐頭去尾、斷章取義、惡意剪輯的東西說這叫檢視，很多的仇恨跟對立都是被故意憑空挑起的。

苗博雅指出，從自己2023年選立委開始，就有人開始剪自己10幾年前接受訪問的影音，那個影音通常都很短，裡面都是剪一些零碎的片段，來批評她的發言人神共憤、大家都怒了，自己想問一個問題，既然可以剪片，那一定有看過原始影片，為什麼不把原始影片放上網給大家評判？為什麼要刻意擷取幾句話串在一起？

苗博雅強調，這個惡意剪輯對社會是沒有貢獻的，只是在消費大家的情緒，自己不能接受的是增添了許多不存在的誤解跟仇恨，自己接受批評跟監督檢驗，可不可以拿真正原始的東西檢驗，自己不去回擊這些事情，只是不想要在這個時候產生更多的吵架，不想在這個社會中增加憤怒跟裂痕。

苗博雅直言，不願意在現在與人爭辯，縱使被惡意剪輯、散播，不是因為怕了這種邪惡力量，而是不想要受傷的台灣再進一步受傷，但自己也要問這些惡意剪輯的帳號，這些流量值得在台灣社會製造仇恨嗎？尤其是在台北車站跟中山站的這個案件，這是一個類恐怖攻擊案件，跟死刑存廢基本上沒有關聯性的。

苗博雅說，這幾天網路上很多人為了死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上這個個案兇嫌很顯然追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造沒有意義的再撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。

▼苗博雅直播透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）