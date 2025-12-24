北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

▲台鐵台北車站商場明年1月初公告招標。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

微風廣場進駐台北車站商場逾19年，創下29億元年營業額，由於合約明年7月24日到期，台鐵預計明年1月初公告招標，「北車金雞母」爭奪戰悄然開打，據悉至少有6家業者有意投標，明年4月將評選出最優廠商，明年7月25日接手後營運不中斷，至少可經營至2041年，台鐵預估權利金和租金收入將遠超過2億多元。

五鐵共構的台北車站每天有60萬人流，微風廣場進駐台北車站商場超過19年，近年創下29億元年營收，成為該集團金雞母，由於微風廣場經營權在2026年7月24日到期，台鐵「北車金雞母」重新招標案也成明年度最受矚目招標案。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘表示，台北車站商場招標案原定今年底公告招標，因受到較多關注，為強化標案功能定位，預計延後1周公告，最晚明年1月初公告招標，等標期預估有2個月或2個半月，明年3月底截標，4月評選出最優廠商，6月前議約，此次重新招標，經營期規劃為15年，營運至2041年7月，評鑑優等將可優先續約並延約8年至2049年。

劉睿紘說明，台北車站作為「首都門戶」，希望透過此次招標徹底翻轉車站意象，未來20、30年不再停留於既有型態，期盼引進願意大幅投資的民間業者，全面升級商場硬體與整體氛圍，預估廠商至少要投入7.26億元精緻裝修。尤其北車是許多國際旅客抵台後的第一站，清晨6、7點即有大量國際旅客自機場捷運抵達，第一印象格外重要。

▲台鐵公司資產開發處長劉睿紘。（圖／記者李姿慧攝）

劉睿紘指出，未來台北車站商場除美食與購物外，台鐵也希望加入更多新元素，包括台灣特色美食、素食、國際餐飲及清真穆斯林友善餐食，並引進台灣精品、特色糕點，結合觀光行銷，讓旅客在北車就能感受台灣特色。此外，將強化中、英、日語服務，提升國際友善度，並重視食安、環安及公共安全，也要求業者建立完善的緊急應變機制，同時呈現工藝與文化特色。

北車商場現有營業面積約3,000多坪，涵蓋地下1樓、1樓及2樓，現有約140個櫃位。劉睿紘強調，不會限制未來商場型態和櫃位數量，讓民間業者依人流與客群特性自由發揮創意。

台鐵也預估，新案權利金與租金收入合計將超過2億多元，較現行合約明顯提升，且營業額若突破30億元，權利金將採級距制再提高。

劉睿紘表示，新得標業者須自行規劃施工方式，可採分區或分段施工，確保營運不中斷，並須於2年8個月內完工，期間仍須向鐵道局申請使用執照變更，符合防火、防燃建材及公共安全規定。

隨著雙子星大樓完工啟用，以及中華郵政推動金融大樓都更案，未來北車商圈人流可望進一步成長，推估每日人次可能上看61萬人，讓北車商場發展潛力備受期待。