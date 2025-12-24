余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

▲英雄余家昶肉身擋刀，不幸遭刺殺身亡。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

北車、南西商圈隨機殺人事件震撼社會，一名勇敢上前制止歹徒的北捷乘客余家昶不幸罹難，引發各界哀悼。財經網美胡采蘋就從數據角度還原當時風險，指出若非余家昶及時阻止，後果恐怕難以想像，「我想余媽媽應該要知道，她的兒子阻止了什麼。」貼文曝光後，網友齊聲致敬，直呼他是真正的英雄。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，她查了台北捷運運量後發現，北捷每日平均載客量約200萬人次，其中台北車站是第一大站，每日進出人次高達30萬。依捷運局資料顯示，下午5點到7點是運量最高的尖峰時段，占全天的20%。她推算，「也就是說，上週五17:00-19:00，理論上會有六萬人在北車站內移動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

余家昶擋汽油彈燃燒 救無數家庭

她進一步分析，若將這6萬人平均分配到8個出口，每個出口約有7500人通過，等於每分鐘就要通過62.5人，「如果真的在那個時間、那個地點引爆，後果真的不堪設想。」她也提到，看到新聞中余家昶的母親，直到事後才知道兒子罹難，「真的非常不捨」，也更堅定認為余家昶的行為，救了無數家庭。

貼文底下湧入大量沉痛留言，紛紛致敬「俠之大者」，「謝謝余先生保護了大家，避免了一場大災難」、「看到余媽媽受訪時忍住不哭的樣子，讓人看了更難過了，願英雄一路好走」、「余家昶先生真的救了大家，歹徒從那個地方丟汽油彈，是想攻擊至少兩個樓層的民眾，非常可惡。」

還有當天在北車的網友在留言區現身，他說自己17:30左右，人在通往M1出口的閘門附近，聽到「藍線有火災警報，請儘速離開車站」的廣播，之後便跟著人群移動，「四座樓梯、手扶梯全部都是人」，一度讓他腦中閃過梨泰院事故畫面。所幸大家都保持冷靜，捷運廣播人員也用「堅定但平靜的聲音」重複指示。