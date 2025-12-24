　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

▲▼英雄余家昶肉身擋刀，遭張文刺殺。8旬母親接獲噩耗相當悲痛。（圖／民眾提供）

▲英雄余家昶肉身擋刀，不幸遭刺殺身亡。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

北車、南西商圈隨機殺人事件震撼社會，一名勇敢上前制止歹徒的北捷乘客余家昶不幸罹難，引發各界哀悼。財經網美胡采蘋就從數據角度還原當時風險，指出若非余家昶及時阻止，後果恐怕難以想像，「我想余媽媽應該要知道，她的兒子阻止了什麼。」貼文曝光後，網友齊聲致敬，直呼他是真正的英雄。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，她查了台北捷運運量後發現，北捷每日平均載客量約200萬人次，其中台北車站是第一大站，每日進出人次高達30萬。依捷運局資料顯示，下午5點到7點是運量最高的尖峰時段，占全天的20%。她推算，「也就是說，上週五17:00-19:00，理論上會有六萬人在北車站內移動。」

余家昶擋汽油彈燃燒　救無數家庭

她進一步分析，若將這6萬人平均分配到8個出口，每個出口約有7500人通過，等於每分鐘就要通過62.5人，「如果真的在那個時間、那個地點引爆，後果真的不堪設想。」她也提到，看到新聞中余家昶的母親，直到事後才知道兒子罹難，「真的非常不捨」，也更堅定認為余家昶的行為，救了無數家庭。

貼文底下湧入大量沉痛留言，紛紛致敬「俠之大者」，「謝謝余先生保護了大家，避免了一場大災難」、「看到余媽媽受訪時忍住不哭的樣子，讓人看了更難過了，願英雄一路好走」、「余家昶先生真的救了大家，歹徒從那個地方丟汽油彈，是想攻擊至少兩個樓層的民眾，非常可惡。」

還有當天在北車的網友在留言區現身，他說自己17:30左右，人在通往M1出口的閘門附近，聽到「藍線有火災警報，請儘速離開車站」的廣播，之後便跟著人群移動，「四座樓梯、手扶梯全部都是人」，一度讓他腦中閃過梨泰院事故畫面。所幸大家都保持冷靜，捷運廣播人員也用「堅定但平靜的聲音」重複指示。

更多新聞
乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
台中騎士遭輾斃　畫面曝光

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　蘇一峰悲嘆：司法怎麼了

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　蘇一峰悲嘆：司法怎麼了

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

輸入表情符號就有禮物　ChatGPT耶誕彩蛋開放免費體驗

快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

相關新聞

北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷後，台北市政府為因應即將舉行的跨年晚會，將於26日在捷運市府站以及市府轉運站比照跨年，舉行大規模高強度模擬演練。對此，內政部長劉世芳今（24日）表示，如果縣市地方警局，包括警力支援或其他民力支援上需要警政署協助的話，「我們會全力來協助」，目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北車張文余家昶北捷隨機殺人胡采蘋財經網美

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

