社會 社會焦點 保障人權

張文同步訂兩家飯店　捨棄聖誕節犯案...提早行動可能原因曝

▲▼ 張文同時訂兩家飯店，「前進基地」千慧商旅離南西誠品僅44公尺。（圖／翻攝Google Map）

▲張文同時訂兩家飯店，其中千慧商旅離南西誠品僅44公尺。（圖／翻攝Google Maps）

記者邱中岳／台北報導

孤狼張文在捷運台北火車站、誠品南西犯下丟擲煙霧彈、殺害3人，警方查出張文在13日有預定千慧旅館作為「前進基地」，據悉，張文還有準備「第二基地」，就在北市大同區紫園飯店，預定聖誕節入住。警方表示，兩間商旅是同時間下訂，均因存款不足無法刷卡付款，張文最後用現金訂下千慧旅館，放棄紫園飯店。

張文恐攻花費10萬元分兩年買犯案工具，主要從兩大購物網站購買。（圖／記者邱中岳翻攝)

▲張文網購相關犯案工具，圖為他前往取貨畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

張文今年1月北上到北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、誠品南西等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從誠品南西頂樓墜落身亡。

專案小組成員追查，張文13日陸續在兩個不同的訂房網站，訂購不同日期的兩家不同飯店，其中預定17日至19日入住的千慧商旅，就在南西誠品旁邊，另一間則是位於南京西路巷子裡的紫園飯店，時間訂在25日至27日。

▲▼張文在聖誕節訂下的紫園飯店，距離南西成品270公尺，走路約4分鐘。（圖／翻攝Google Map）

▲張文在聖誕節訂下的紫園飯店，距離南西成品270公尺，走路約4分鐘。（圖／翻攝Google Map）

張文犯案動機目前已經不得而知，張文在同一時間下訂兩個不同時間、不同地點的旅館，不禁讓人聯想，張文有進一步找尋下一個攻擊點的意圖，北市警方對此否認，指出平板電腦裡的三張地圖顯示三個攻擊地點，張文均已完成，並沒有其他攻擊地點。

張文同一時間下訂不同旅館，卻因為刷卡失敗，導致無法支付房費，也讓外界不免懷疑，張文其實想要訂下兩個時間、飯店的原因，可能是想要在聖誕節發動攻擊，至於為何提前發動，可能原因如下：

首先，張文都選在人潮眾多的周五、聖誕節假期訂購飯店，可想而知要在人潮眾多的地方犯案，但身上僅剩下數千元，以聖誕節的飯店費用來看，一天就要價3500元，張文提早一周動手，租房三天只要5700元，研判可能因為經濟受限，讓張文提早行動。

其次，張文同一時間下訂的飯店有兩家，其中千慧商旅距離南西成品僅44公尺，走路只要1分鐘，另一家紫園則是距離南西誠品270公尺，走路約4分鐘，在動線看來，千慧商旅是首選。

最後，張文有可能因為訂不到房間，所以因此提早犯案，因為除了房價較貴之外，聖誕節當天也因行憲紀念日放假一天，可能會有更多人出遊，或者多請一天變成連假，導致南西商圈附近房間一間難求，所以張文最後選擇提早執行隨機殺人計畫。

12/22 全台詐欺最新數據

割頸案法官「1句話」被轟爆！　專家：世上最愚蠢的情勒

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

