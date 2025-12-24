張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

記者邱中岳／台北報導

孤狼張文犯下隨機殺人案件，最後墜樓死亡，張文在行兇過程還跑回租屋處縱火，警方事後還原，發現張文家裡東西很少，除了一台沒用的電腦、少許衣物，剩下的就只有網購的空紙箱，甚至連一條充電線都沒有，感覺只是臨時住所，並沒有想要久居。

▲張文在租屋處兩個地點縱火，他的冰箱飄濃厚汽油味，警方不排除是怕氣味太重所以藏冰箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，張文在2024年辭職保全工作後，2025年1月北上台北市中正區公園路承租房子，向房東表示要念補習班，並和房東、房仲成立群組，每個月固定以拍照匯款紀錄的方式告知房東已經繳納房租，平時與房東、房仲並無過多接觸。

張文在19日犯下震驚全國的隨機殺人案件，過程中還跑回租屋處縱火，警方重新回到現場勘驗，發現裡面相當簡單，除了簡單的衣服、一台沒有用的電競筆電之外，另外在房內查扣短刀、煤油桶之類的物品，還有少許的個人衣物以及清潔用品。

警方表示，張文在租屋處縱火，縱火點一共有兩處，其一是在公共區域的洗衣機，另一處是自家住處的床舖，警方發現，張文在筆電淋上汽油點火，火勢引燃之後就立刻跑到公共區域的洗衣機，隨手拿房客的衣服淋上汽油縱火。

警方也發現，張文住處生活用品、衣服極少，甚至連充電器都沒有，完全看不出來是像住了一年的房間，警方也在現場發現冰箱沒有東西，卻飄散濃厚汽油味，警方不排除是擔心汽油味太重，引起鄰居注意，才將汽油藏在冰箱。