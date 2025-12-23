　
日本人寧去南韓也不來台灣？內行點出3大致命傷： 自己人都嫌

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲原PO去韓國玩時，發現當地很多日本旅客。（示意圖／載自pixabay）

文／CTWANT

疫情解封後，全球觀光活動逐漸回溫，不少台灣民眾積極出國旅遊，同時也期待吸引更多國際觀光客來台體驗本地文化與美食。然而，近日有一名網友在南韓旅遊時，於機場觀察到一幕景象，引發對台灣觀光吸引力的質疑。

該名網友在PTT以「日本人為什麼不來台灣玩，只去韓國？」為題發文，表示他日前造訪釜山機場，發現飛往日本的登機櫃檯人潮擁擠，起初以為是當地民眾欲赴日旅遊，但仔細聆聽對話後，才發現排隊人群多為日本旅客準備返國。反觀前往台灣的櫃檯則幾乎無人排隊，顯得格外冷清，讓他不禁好奇：「日本人為何寧願選擇南韓，卻不來台灣？」

他進一步比較航程時間指出，從日本飛往南韓與前來台灣的飛行時間僅差約一小時，但旅客選擇明顯傾向南韓。為了找出可能原因，他甚至詢問ChatGPT，對方回應「若台灣物價較低，較可能吸引外國旅客」，讓他推測旅費預算或許是日本人選擇目的地的主要考量。

這則觀察一經曝光，迅速在網路上引發討論。多數網友認為，台灣旅遊成本偏高，加上交通不便與環境條件不佳，可能成為外國遊客卻步的因素。留言中不乏「住宿太貴」、「交通不友善」、「街道髒亂」、「連便利商店都比日本貴」等批評聲音，也有人直言「連台灣人自己都不滿意國旅，怎麼吸引外國人？」

部分網友則指出南韓在觀光發展上的優勢，包括地理距離、旅遊成本、以及韓流文化的推廣。「南韓距離近又便宜」、「韓劇、K-POP的影響力很強」、「旅遊品質也比台灣更吸引人」是常見的回應觀點。

但也有不同聲音認為，原PO的觀察樣本過於單一，並不具代表性。有網友回應：「應該看不同時段登機人數」、「台北其實有很多日本觀光客」、「在桃園機場觀察可能更有參考價值」，主張單一地點與時間點的觀察難以反映整體趨勢。

原始連結

