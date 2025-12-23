川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業！打造美軍最新巡防艦

▲美國總統川普宣布打造「黃金艦隊」，攜手南韓企業韓華衛美國海軍打造巡防艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普近日宣布打造「黃金艦隊」（Golden Fleet），目標是強化美國海軍針對中國的應對能力，其中包括新型巡防艦、大型戰艦，並透露將與南韓企業韓華（Hanwha）合作建造巡防艦，計畫可能成為李在明政府1500億美元（約新台幣4.7兆元）「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）投資計畫的首個項目，但因美國法律限制，目前在南韓當地建造美軍戰艦的可能性低。

根據《韓聯社》、《News1》，川普於當地時間22日陸續在白宮和佛州海湖莊園發表演說，透露美國海軍將與韓華合作建造新型巡防艦，並稱韓華為「優秀企業」，因為韓華已承諾向美國賓州費城造船廠投資50億美元（約台幣1574億元）。川普指出，「我們正在重啟費城造船廠，這將有助於提升美國本土造船產能並創造就業機會。」

▲韓華在費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）

從韓華集團先前公布的計畫來看，投資後費城造船廠將把目前每年僅能建造1至1.5艘船的能力擴增至20艘，將新增2個船塢、3個岸壁（quay wall），並在約12萬坪規模的區域建立新的船體模塊生產基地，以支援未來軍艦建造需求。

川普表示，「黃金艦隊」將包括比現有最大戰艦更大、更快，火力強100倍的新型戰艦，同時配備長程飛彈與極超音速飛彈，以及最新的雷射武器和電磁軌道砲等先進裝備。

此外，該艦隊將涵蓋多艘新型小型巡防艦，未來將提升美軍快速反應與作戰能力。美國海軍現有287艘各型艦艇，包括驅逐艦、巡洋艦、航母、登陸艦及潛艦。

美國海軍將以最大軍艦建造商亨廷頓•英格爾斯公司（Huntington Ingalls Industries, HII）設計的「傳奇級」巡防艦為基礎，預計首艘新型巡防艦於2028年下水。海軍計畫以HII為主導造船廠，但為加速交付，後續將開放多家造船廠競標建造任務。美國海軍官員指出，造船廠將依「儘快將戰力交付艦隊」標準評估，鼓勵多家造船廠參與競爭。

▲美國總統川普在海湖莊園發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

韓華透過旗下子公司控制費城造船廠，也取得澳洲造船企業Ostals最大股權，Ostals在美國阿拉巴馬州墨比爾市（Mobile）與加州聖地牙哥（San Diego）等地營運造船廠並向美軍供應軍艦，外界認為未來透過Ostals合作可能參與建造巡防艦。

不過，目前川普尚未明確說明與韓華合作的具體方式，且依據2026財年國防授權法（NDAA），美國海軍的戰艦建造原則上不得在海外進行，此舉可能限制南韓造船廠直接承建美軍戰艦。外交人士指出，雖然川普政府有意檢討例外方案，但部分美國國會議員反對海外訂單，仍需克服法律與政治阻力。

此外，南韓政府承諾的1500億美元投資計畫包括投資、貸款與擔保等手段，主要目標是協助美國重振造船業，目前尚未正式指定首個投資對象。若巡防艦建造計畫確定使用該投資方案，將可能成為MASGA計畫首個落地項目。

