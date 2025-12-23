南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

▲南韓首枚商用運載火箭「韓光-NANO」發射升空僅30秒便爆炸解體。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓民間航太企業InnoSpace首枚商用火箭「韓光-NANO」於韓國時間23日上午10時13分（巴西當地時間22日晚間10時13分），在巴西艾坎塔拉航太發射中心（Alcântara Launch Center）升空，但升空約30秒後疑似爆炸，直播畫面出現火焰，火箭隨即自動墜落安全區域，未造成人員傷亡或其他損失，發射任務宣告失敗。

根據《韓聯社》、《中央日報》、《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓首枚商用運載火箭「韓光-NANO」（Hanbit-Nano），原計畫將巴西與印度客戶的8顆小型衛星送入高度約300公里、軌道傾角40度的低軌道，同時進行實驗用載荷任務，是南韓首次由民間主導的商用發射嘗試，象徵民間航太產業逐步接棒政府所主導的太空計畫。

火箭採用1段25噸級混合動力引擎，起飛及初期飛行時皆正常，但升空約30秒後在通過最大動壓（Max-Q）區段時，疑似因未能承受大氣阻力而出現異常。發射過程中，直播畫面出現巨大的火焰與疑似爆炸場景，隨後中斷。

此次發射歷經多次延遲。原定18日的首次嘗試發射因1段氧化劑供應系統冷卻裝置異常而中止；20日第二次嘗試則因地面電力系統及2段液態甲烷排氣閥異常再次延後；23日原定上午3時45分發射，又因降雨及氣象因素推遲至最終10時13分才完成發射。

InnoSpace表示，火箭墜落區域皆屬安全範圍內，並未造成任何人員傷亡或附帶損害，強調任務終止完全符合國際安全程序。

InnoSpace指出，目前仍在分析發射任務終止原因，將根據取得的數據進行詳細調查，並公開後續結果，以供後續改進參考。業界專家認為，此次失敗並非不可預期，類似南韓政府主導的世界號（Nuri）運載火箭，初期發射也曾失敗，但經過長期改良與測試後成功累積可靠性，因此InnoSpace仍有機會透過技術改善完成商用運作。

此次「韓光-NANO」的首發任務，除了象徵南韓航太產業從政府主導轉向民間主導的重要里程碑，也標誌著南韓參與全球小型衛星商用市場的新起點。InnoSpace表示，火箭設計針對90公斤以下小型衛星，利用混合動力引擎降低成本，以應對全球小型衛星需求快速增長的趨勢。

不過，發射失敗也對市場造成影響，InnoSpace股價當日下跌約22%，顯示投資者對首次失敗反應敏感。業界人士指出，這對InnoSpace是重要經驗累積，未來若能逐步排除技術問題並成功發射，將大幅提升南韓民間航太企業在國際市場的競爭力，也有助於建立國內新太空產業生態系統。