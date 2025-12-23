記憶體鍍金？　南韓雙雄毛利率傳首度超車台積電

▲南韓三星與SK海力士最新毛利率估計超過60％。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

外媒指出，隨著人工智慧（AI）產業發展重心轉向「推論」應用，全球半導體獲利結構正出現關鍵變化。市場估計，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第4季的獲利能力，可能首度超越晶圓代工龍頭台積電，這也將是記憶體產業7年來首次在獲利指標上壓過晶圓代工的重要轉折點；業界認為「記憶體中心」時代全面來臨。

南韓記憶體雙雄獲利估首度超車台積電

《韓國經濟日報》與科技分析師Jukan引示半導體與投資業界估算指出，三星與SK海力士本季記憶體業務毛利率，預估將落在63%至67%之間，高於台積電對外公布的60%指引水準。由於毛利率被視為衡量企業獲利能力的核心指標，相關預測也引發市場高度關注。

近年來，台積電憑藉3奈米等先進製程，替輝達、超微與博通等IC設計大廠代工AI加速器，成為AI「訓練」階段不可或缺的核心角色，也讓台積電與輝達長期被視為AI半導體浪潮的代表性企業。

AI風向吹往「推論」階段

隨著AI應用逐步由模型訓練轉向大量即時運算與回應的「推論」階段，能否快速、穩定地儲存並調用資料，成為產業競爭的新關鍵。市場普遍認為，AI發展重心正從單純的運算能力，延伸至資料存取效率，高效能DRAM與NAND快閃記憶體的重要性明顯提升，「記憶體中心」的產業時代已逐漸成形。

記憶體產業的「輝達時刻」，毛利率追趕輝達

業界更形容，記憶體產業正迎來屬於自己的「輝達時刻」；還有分析指出，這正是「記憶體的黃金時代」，全球記憶體市場規模明年可望擴大至約4400億美元。

除了三星與SK海力士以外，全球記憶體第3大廠美光同樣受到市場關注。美光17日公布上季（9至11月）毛利率為56%，並預測本季（12月至明年2月）毛利率將進一步攀升至67%。若預測成真，代表明年初美光的獲利能力，也有機會追上甚至超越台積電。

儘管美光在AI產業鏈中長期被視為配角，但預估毛利率已逼近輝達約72%的水準，而且高於台積電的60%。