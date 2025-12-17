轄區1年69起酒駕事故　內埔警提醒民眾：別拿生命賭一杯

▲內埔警方取締酒駕。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔警分局統計，今年1月1日至12月15日止，轄內內埔、萬巒、泰武及瑪家等4鄉鎮共發生酒駕交通事故69件，其中受傷案件高達54件，另有15件為車損事故；同期警方查獲酒駕違法、違規案件共282件，顯示酒駕零容忍觀念仍未全面落實。警方提醒，歲末聚會頻繁，酒後無論開車、騎機車，甚至騎腳踏車皆屬酒駕，切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的憾事。

內埔警分局表示，年底尾牙聚會多，喝完酒後勿開車，喝酒後，不論是開車還是騎機車，連騎腳踏車也不行，這些都是酒駕，「酒駕零容忍」是國家政策，籲請用路人不要心存僥倖，喝完酒要請親友接送、找代駕或是改搭計程車，另外酒駕也有連坐處罰的規定，駕駛人酒後駕車，同車的乘客如果沒制止，最高會被開罰新臺幣1萬5千元。

內埔警分局統計分析，自今年1月1日起，迄12月15日止，在所轄內埔鄉、萬巒鄉、泰武鄉及瑪家鄉4個鄉鎮內，計發生酒駕交通事故計69件，其中54件為受傷案件、15件為車損案件。另同期間，內埔警查獲酒駕違法、違規件數，共計282件，顯見酒駕0容忍觀念，尚未深植於所有駕駛朋友心中。

內埔警分局長江世宏表示，歲末年終參加餐敘機會頻繁，請各位鄉親不要酒後駕車，務必請找代駕或改搭計程車。為保護所有鄉親生命、財產安全，警方將會嚴格取締酒駕，請大家珍惜自己及他人生命，共同維護交通安全。