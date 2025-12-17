23歲女遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

記者柯沛辰／綜合報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員。死者胞妹在社群上悲痛表示，她再也沒有機會和姊姊說話，只能忍痛處理後事，但肇事者的店卻有警察巡邏保護，讓她難以接受，「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

死者妹妹指出，看到新聞說肇事者的酒還沒醒，還在睡覺，店面甚至有警察巡邏保護，她們家屬卻得一邊難過一邊處理剩下的事，讓她難以接受，「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

▲死者胞妹悲痛在社群發文，「我沒有姊姊了」。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，迅即引來大批網友關心，除了桃園市議員黃瓊慧留言，台南市議員林依婷也允諾院協助後續處理。令人關注的是，前幾天在基隆南榮路遭毒駕撞死的老翁女兒，也留言致哀，並喊話一起向政府呼籲加重對酒駕、毒駕修法，「希望這些人都得到重罰。」

▲基隆遭毒駕撞死的老翁家屬也留言致哀。（圖／翻攝自Threads）

這起案件發生在16日上午8點多，當時鄭男開賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，但因前一晚才跟朋友聚餐，又到酒吧續攤到天亮，不勝酒力，當場追撞在路邊執行收運作業的垃圾車，導致車尾的陳女被夾死在2車之間，當場殞命。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）

事故發生後，鄭男腳骨折卡在車內，被救出後卻謊稱自己沒有開車、有叫代駕，引起現場民眾公憤，險些動手圍毆。鄭男到院後，酒測值高達0.95，超標近3倍，確定酒駕肇事，全案依公共危險、過失致死罪方向偵辦。

事實上，陳姓女死者個性乖巧親切，經男友介紹進入環保公司，到職不到三個月，不料卻發生憾事。儘管她非環保局直屬清潔員，而是外包廠商人員，但台南市環保局允諾會爭取保險及撫卹金，協助處理後事。