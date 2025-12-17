　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲女遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

記者柯沛辰／綜合報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員。死者胞妹在社群上悲痛表示，她再也沒有機會和姊姊說話，只能忍痛處理後事，但肇事者的店卻有警察巡邏保護，讓她難以接受，「我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

死者妹妹指出，看到新聞說肇事者的酒還沒醒，還在睡覺，店面甚至有警察巡邏保護，她們家屬卻得一邊難過一邊處理剩下的事，讓她難以接受，「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」

▲▼23歲女清潔隊員遭酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」。（圖／翻攝自threads）

▲死者胞妹悲痛在社群發文，「我沒有姊姊了」。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，迅即引來大批網友關心，除了桃園市議員黃瓊慧留言，台南市議員林依婷也允諾院協助後續處理。令人關注的是，前幾天在基隆南榮路遭毒駕撞死的老翁女兒，也留言致哀，並喊話一起向政府呼籲加重對酒駕、毒駕修法，「希望這些人都得到重罰。」

▲▼23歲女清潔隊員遭酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」。（圖／翻攝自threads）

▲基隆遭毒駕撞死的老翁家屬也留言致哀。（圖／翻攝自Threads）

這起案件發生在16日上午8點多，當時鄭男開賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，但因前一晚才跟朋友聚餐，又到酒吧續攤到天亮，不勝酒力，當場追撞在路邊執行收運作業的垃圾車，導致車尾的陳女被夾死在2車之間，當場殞命。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南女清潔員遭賓士撞死，駕駛男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）

事故發生後，鄭男腳骨折卡在車內，被救出後卻謊稱自己沒有開車、有叫代駕，引起現場民眾公憤，險些動手圍毆。鄭男到院後，酒測值高達0.95，超標近3倍，確定酒駕肇事，全案依公共危險、過失致死罪方向偵辦。

事實上，陳姓女死者個性乖巧親切，經男友介紹進入環保公司，到職不到三個月，不料卻發生憾事。儘管她非環保局直屬清潔員，而是外包廠商人員，但台南市環保局允諾會爭取保險及撫卹金，協助處理後事。

在 Threads 查看
 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年
賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆
快訊／前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人
雨神準備long stay　「下最大」地區曝
賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女清潔員
今變天！　「全台有雨」時間曝
捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／國道一號深夜嚴重車禍　警車車尾遭撞爛

23歲女遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

北市中正區驚傳墜樓　女當場無生命跡象

基隆深夜嚴重車禍！轎車撞機車再衝橋墩　駕駛OHCA、2人送醫

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

快訊／賓士酒駕男撞死清潔員！獲救喊：不是我開的　法官裁定羈押

殯葬業人妻出軌同事！私訊羞喊「中午容易高潮」　綠帽夫氣炸開告

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／國道一號深夜嚴重車禍　警車車尾遭撞爛

23歲女遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

北市中正區驚傳墜樓　女當場無生命跡象

基隆深夜嚴重車禍！轎車撞機車再衝橋墩　駕駛OHCA、2人送醫

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

快訊／賓士酒駕男撞死清潔員！獲救喊：不是我開的　法官裁定羈押

殯葬業人妻出軌同事！私訊羞喊「中午容易高潮」　綠帽夫氣炸開告

川普旅行禁令再擴大！　名單增至19 國

日團工作人員遭粉絲「持菜刀刺傷」！　活動連續取消

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

日職巨人左投葛瑞芬重返大聯盟！1年約加盟國民

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

ChatGPT Images改版上線　圖像生成速度最快提升4倍

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

基隆嚴重車禍！轎車猛撞機車再自撞1傷1命危

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

更多熱門

相關新聞

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日上午酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95。不過，他第一時間獲救後，謊稱自己沒開車、有找代駕，引起公憤，險遭在場民眾和死者家屬圍毆。

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

賓士酒駕男撞死23歲清潔員　法官裁定羈押

賓士酒駕男撞死23歲清潔員　法官裁定羈押

關鍵字：

女清潔隊員台南酒駕

讀者迴響

熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

今變天！　「全台有雨」時間曝

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

全台有雨！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面