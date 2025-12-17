賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆

記者柯沛辰／綜合報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日上午酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95。不過，他第一時間獲救後，謊稱自己沒開車、有找代駕，引起公憤，險遭在場民眾和死者家屬圍毆。

23歲陳姓女清潔隊員16日上午隨垃圾車執行清運作業，不料突遭鄭男駕賓士從後高速追撞，當場夾在2車間慘死。垃圾車駕駛、死者男友見狀焦急跺腳，不斷拍打車身焦急求助，但因鄭男早已失去意識，賓士紋絲不動，讓他情緒徹底潰堤，坐在分隔島崩潰大哭。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，垃圾車駕駛男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）

▲男友目擊死者被2車夾住，焦急跺腳，不停拍打肇事賓士。（圖／記者林東良翻攝）

不久後，死者家屬接獲噩耗趕抵，也一度悲痛拍打肇事賓士，但因賓士車頭全毀，鄭男腳骨折卡在車內，只能等消防員到場用破壞器材救援。

不料，鄭男獲救後，疑因酒醉「還在茫」，竟謊稱沒開車、有找代駕，讓現場民眾和死者家屬氣到上前包圍，險些動手痛毆，但警方及時阻止，衝突才未擴大。

鄭男送醫後，酒測值高達0.95，超標近3倍，在醫院呼呼大睡，直到下午清醒才做筆錄。在此之前，警方調閱監視器，發現鄭男前一晚餐敘後，凌晨前往市區一間酒吧，凌晨4點多又到另一家酒吧續攤，全程開車，直到天亮才離開。

全案依公共危險、酒駕致死罪嫌偵辦，檢方複訊後認定有逃亡之虞，向台南地院聲押。法官認為，鄭男一度狡辯不是駕駛，還稱經濟狀況不佳，有畏罪逃亡可能，16日晚間裁准羈押。

▼肇事男被底起是知名鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝自業者臉書）