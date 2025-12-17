鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

記者閔文昱／綜合報導

台南安平酒駕奪命案持續延燒，肇事48歲鄭姓男子被起底為安平知名鹽酥鴨店老闆。有媒體指出，鄭男所經營的鹽酥鴨名列「民眾黨台南市黨部特約商家」名單，引發外界質疑。對此，台灣民眾黨台南市黨部16日深夜發出聲明強調，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，並以高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。

民眾黨台南市黨部表示，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，黨部深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。然而，黨部也指出，肇事者身分屬於「外部特約商家」，雙方合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與民眾黨的黨務運作、組織或人員管理並無任何關聯。

▲台南女清潔員遭賓士撞死。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對外界將事件與政黨進行連結，民眾黨台南市黨部直言，對事故的發生深表遺憾與不捨，更不忍見年輕生命的殞落，被有心人士作為攻擊政敵的政治操作工具，呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

回顧案情，警方指出，16日上午8時許，鄭男酒後駕駛賓士自小客車行經安平區慶平路時，追撞正在路旁執行垃圾收運作業的垃圾車，造成23歲陳姓清潔女員工當場傷重不治。鄭男酒測值高達0.95，嚴重超標。檢方相驗後，初步認定死者因車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。

▲鹽酥鴨店老闆酒駕撞死23歲清潔員。（圖／翻攝自Facebook）

台南地檢署表示，檢察官訊問後，認定鄭男涉犯酒後駕車致人於死等罪嫌重大，且有逃亡之虞，已向台南地方法院聲請羈押並獲裁准。民眾黨台南市黨部則強調，尊重司法程序，相關責任歸屬應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。