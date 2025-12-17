賓士男撞死女清潔員　鹽酥鴨店遭灌爆改名「酒駕殺人」

記者黃翊婷／綜合報導

台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕撞死23歲陳姓女清潔隊員，引發眾怒。鄭男經營的鹽酥鴨店除了遭到大量負評洗版，還被網友改名為「台南安平酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」，甚至有人建議更改地址至法務部矯正署台南看守所。

▲陳女在執行清運作業時，遭酒駕的鄭男撞死。（圖／記者林東良翻攝）

回顧案情經過，陳女16日上午跟隨垃圾車執行清運作業，卻遭鄭男駕駛賓士從後方高速追撞，當場夾在2車之間身亡；鄭男當時也失去意識，加上腳部骨折，直到消防人員到場用器材破壞車身，才成功將他救出。

▲垃圾車駕駛、死者的男友目擊事故過程，崩潰拍打賓士車身，但當時車內的鄭男已經失去意識。（圖／記者林東良翻攝）

然而，鄭男獲救後疑似還未酒醒，一度謊稱沒開車、有找代駕，經送醫檢查酒測值高達0.95，超標近3倍，還在醫院呼呼大睡，直到當日下午才清醒並開始製作筆錄。

這起事件公開之後，引發社會大眾憤怒，不少網友在各大社群平台張貼鄭男經營的鹽酥鴨店資訊，還將Google頁面的店名改為「台南安平酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」、「更改地址至法務部矯正署台南看守所」。

▲鄭男經營的鹽酥鴨店遭網友改名、負評灌爆。（圖／翻攝自Google評論頁面）

鹽酥鴨店的Google評論也湧入大量1、2星評論，網友們留言氣罵，「酒駕撞死人是嗎？好喝嗎」、「有錢開賓士沒錢請代駕，是生意不好收入不佳沒錢請嗎」、「太酒了」、「酒駕零容忍」。

目前，鹽酥鴨店的相關社群平台都已陸續關閉或下架。也有熱心網友提醒，雖然可以理解大眾的憤怒，但過度肉搜或散布不實資訊、個資，反而有可能觸法，希望大家保持理性，將案件交由司法處置。

