國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：和平協議達成前　絕不可能讓渡領土給俄羅斯

▲美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）重申，基輔在與美國提出的和平方案持續談判之際，絕不會向俄羅斯讓渡領土。他強調，放棄任何主權領土不但違反烏克蘭憲法、國內法與國際法，也違背「道義上的法律」。外界認為，這番表態凸顯烏俄戰爭接近4年之際，和平談判仍陷入高度敏感與不確定性。

俄羅斯堅持領土讓步須納入停戰協議，美國總統川普提出的初版和平方案中也包含部分讓步內容。川普稍早甚至指控澤倫斯基未閱讀最新版本方案。澤倫斯基今天在飛往布魯塞爾、準備與北約及歐盟官員會晤前表示，經過他與英、法、德三國領袖於倫敦的閉門商討，方案已取得部分進展，內容也在不斷調整，他預期最快明天可將修訂後的方案送往美方。

澤倫斯基透露，「確實有一點進展……我認為計畫會在明天準備好。今晚我們會再討論一次，然後送交美國。」美方原提出的28點方案經多輪討論已精簡為20點，其中「反烏克蘭」的條文已遭刪除，但他也坦言，美方仍在尋求「某種妥協」。

澤倫斯基與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）於倫敦就烏東安全保障及控制權等「敏感議題」交換意見。他事前呼籲歐洲與美國展現「團結」，促使戰爭盡速落幕，「有些事沒有美國做不到，有些事沒有歐洲做不到，因此我們必須共同做出重要決定。」

歐洲領袖力挺烏克蘭，梅爾茨重申，「烏克蘭的命運，就是歐洲的命運。」但在川普政府日前公布對歐洲態度強硬的新版「美國優先」國安戰略後，外界擔憂美國對烏克蘭的支持可能減弱。川普長子小唐納更表示，川普可能乾脆放棄調停烏俄戰爭，「你永遠不知道他會怎麼做。」

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

青森強震釀30傷！　高市早苗：保持「搖晃就避難」警覺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

美國澤倫斯基烏克蘭俄烏戰爭川普

