川普發文施壓大法官！稱美國經濟「靠對等關稅」：快速又有效

▲美國總統川普7日在華府甘迺迪藝術中心出席頒獎典禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普透過社群平台，強烈捍衛其第二任政府以《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）為依據對多國實施的「對等關稅」，稱此舉不僅能快速有效保護國家安全，還可透過關稅收益回饋中低所得民眾。他同時對正在審理IEEPA合法性的美國聯邦大法官施壓，警告若政策受阻可能影響美國經濟及與其他國家的貿易協議。

川普於當地時間7日透過社群平台Truth Social發表貼文，表示美國雖有其他徵收關稅方式，但IEEPA賦予的權限「比其他方法更直接、更不繁瑣、也更快速」，這些都是達成強而有力且決斷性的國家安全結果的重要因素。

他強調，「速度、力量與確定性」是確保政策持續且成功的關鍵，並透露過去10個月已因這些權限成功解決8場戰爭，若其他國家認為這些權限不存在，早就會大聲指出。

IEEPA於1977年生效，賦予總統在面對外國威脅美國國家安全、外交政策或經濟利益時，以宣布國家緊急狀態為由，控制與外國的經濟交易的廣泛權力。然而，這是川普首度以IEEPA為依據徵收關稅，目前美國聯邦大法官正審理其合法性。一、二審法院皆認定其行為違法，川普則多次透過社群平台向大法官施壓，希望獲得有利判決。

在華府甘迺迪表演藝術中心出席頒獎典禮時，川普也對媒體表示，「透過IEEPA徵收關稅，美國從過去遭受巨大損失的國家收取龐大金額，卻沒有任何國家抱怨」，他形容此舉對國家安全「極為有利」。他強調，雖有其他徵收關稅方法，但沒有任何方式能像IEEPA這樣純粹對國家安全有益。

此外，針對關稅收益如何分配，川普回應共和黨內部對分配給民眾的疑慮，表示美國正因關稅獲得龐大利潤，可將「中低所得民眾」納入收益回饋，明確區分與富裕階層無關。他指出，關稅不只是經濟工具，也是一種保障美國國家安全的政策手段，並希望透過此方式強化對外談判籌碼。