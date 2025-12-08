　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普發文施壓大法官！稱美國經濟「靠對等關稅」：快速又有效

▲▼美國總統川普7日在華府甘迺迪藝術中心出席頒獎典禮。（圖／路透）

▲美國總統川普7日在華府甘迺迪藝術中心出席頒獎典禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普透過社群平台，強烈捍衛其第二任政府以《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）為依據對多國實施的「對等關稅」，稱此舉不僅能快速有效保護國家安全，還可透過關稅收益回饋中低所得民眾。他同時對正在審理IEEPA合法性的美國聯邦大法官施壓，警告若政策受阻可能影響美國經濟及與其他國家的貿易協議。

川普於當地時間7日透過社群平台Truth Social發表貼文，表示美國雖有其他徵收關稅方式，但IEEPA賦予的權限「比其他方法更直接、更不繁瑣、也更快速」，這些都是達成強而有力且決斷性的國家安全結果的重要因素。

他強調，「速度、力量與確定性」是確保政策持續且成功的關鍵，並透露過去10個月已因這些權限成功解決8場戰爭，若其他國家認為這些權限不存在，早就會大聲指出。

IEEPA於1977年生效，賦予總統在面對外國威脅美國國家安全、外交政策或經濟利益時，以宣布國家緊急狀態為由，控制與外國的經濟交易的廣泛權力。然而，這是川普首度以IEEPA為依據徵收關稅，目前美國聯邦大法官正審理其合法性。一、二審法院皆認定其行為違法，川普則多次透過社群平台向大法官施壓，希望獲得有利判決。

在華府甘迺迪表演藝術中心出席頒獎典禮時，川普也對媒體表示，「透過IEEPA徵收關稅，美國從過去遭受巨大損失的國家收取龐大金額，卻沒有任何國家抱怨」，他形容此舉對國家安全「極為有利」。他強調，雖有其他徵收關稅方法，但沒有任何方式能像IEEPA這樣純粹對國家安全有益。

此外，針對關稅收益如何分配，川普回應共和黨內部對分配給民眾的疑慮，表示美國正因關稅獲得龐大利潤，可將「中低所得民眾」納入收益回饋，明確區分與富裕階層無關。他指出，關稅不只是經濟工具，也是一種保障美國國家安全的政策手段，並希望透過此方式強化對外談判籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

川普發文施壓大法官！稱美國經濟「靠對等關稅」：快速又有效

緬甸狠掃KK園區！「炸毀321棟建築」畫面曝　逮捕96名中國嫌

泰軍1死8傷！38萬人急撤、641校關閉　柬埔寨驚見撤離潮

叔叔是惡魔！　美14歲少女「車上遭性侵勒斃」裝袋棄屍

洪災近千死！印尼災民驚傳3症狀　醫院卻「慘泡泥水」藥品全沖光

台日友好！日本政府激推「滷肉飯靴」逼真能穿　台灣網友超崩潰

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！　每買3件就有1件是這牌

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

川普發文施壓大法官！稱美國經濟「靠對等關稅」：快速又有效

緬甸狠掃KK園區！「炸毀321棟建築」畫面曝　逮捕96名中國嫌

泰軍1死8傷！38萬人急撤、641校關閉　柬埔寨驚見撤離潮

叔叔是惡魔！　美14歲少女「車上遭性侵勒斃」裝袋棄屍

洪災近千死！印尼災民驚傳3症狀　醫院卻「慘泡泥水」藥品全沖光

台日友好！日本政府激推「滷肉飯靴」逼真能穿　台灣網友超崩潰

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！　每買3件就有1件是這牌

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

社畜脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」AI當媒人不怕遇詐騙

年輕人都這樣穿「人妻吃飯1打扮」公公開罵！網搖頭：意思是詛咒

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

嫌AI股太貴？投資達人轉戰越南：外資見「5折價」搶卡位

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

富二代炫耀老爸炒加密貨幣　遭同學綁架燒死

「台灣有事」恐動用核武　延燒日本

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

交火！泰軍1死8傷　柬驚見撤離潮

更多熱門

相關新聞

男老師用Google共享文件私聊　性虐學生

男老師用Google共享文件私聊　性虐學生

美國佛州一名男老師被控利用Google共享文件與一名女學生秘密交流，後來還將該名學生誘拐至自己的公寓、辦公室與教室中發生性關係，並在其身上留下瘀傷和咬痕被捕。

台灣AI國力「落後日韓」　全球排名躋身第16

台灣AI國力「落後日韓」　全球排名躋身第16

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

關鍵字：

北美要聞川普對等關稅

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面