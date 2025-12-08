　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普簽署台灣保證實施法案　呂秀蓮：預期賴清德很快可過境紐約

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。對此，前副總統呂秀蓮今（8日）表示，無疑地，這代表美台關係有了新的進展，本項法案簽署生效後，美台高層官員互動的限制將「不定期檢視、更新」，預期總統府很快可以宣布賴總統過境紐約出訪拉丁美洲的好消息，說不定賴總統有幸在任期內正式訪問華府。

呂秀蓮表示，賴清德總統於11月26日投書華盛頓郵報宣布台灣將在8年内投入1.25兆「國防特別預算」，打造台灣T-Dome之後，12月2日川普總統隨即簽署「台灣保證實施法案」Taiwan Assurance Implementation Act，該法案要求美國國務院應定期檢視、更新與台灣交往的相關規範，並永久延長現行要求，找出美台互動「自我設限」的契機。

呂秀蓮指出，這項法案很抽象，因為「自我設限self-imposed restrictions」只有美國國務院才知道，他們自1979年跟中華民國斷交以來，為討好中國而自行設下許多對台不友善的紅線，包括禁止台灣正、副總統、行政院長、外交及國防部長共五高層訪問華府。因此本項法案簽署生效後，美台高層官員互動的限制將「不定期檢視、更新」。預期總統府很快可以宣布賴總統過境紐約出訪拉丁美洲的好消息。

呂秀蓮提到，其實，川普第一任期內也曾簽署「2020台灣保證法」，但最新的保證法要求國務院至少每五年審查一次對台交往準則，檢討後，並於90天內向國會提交如何解除自我限制的更新報告，並發布最新指引。說不定賴總統有幸在任期內正式訪問華府，讓大家預先祝福。

呂秀蓮認為，無疑地，這代表美台關係有了新的進展。本法案於今年二月由兩黨友台眾議員提案，眾院通過後，参議院於11月18日通過，而川普總統於12月2日簽署生效，距離賴總統宣布1.25兆預算(需舉債並支付利息，平均每個台灣人負擔54萬元)只隔五天。難怪過去友台的薛瑞福不久前提醒世界，「美國不是慈善機構，要求美國防衛，應該先付保護費」。

