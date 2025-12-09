美准輝達H200賣中國！每筆分潤25％　川普：已告知習近平

▲川普將核准輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片對中出口案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布重大政策轉向，將核准輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片對中出口案，每筆交易收取25%費用。川普透過「真實社群」（Truth Social）證實，已向中國國家主席習近平通報此項決定，「習主席作出了正面回應！」

根據《路透社》報導，川普發布的最新聲明指出，美國商務部正在完善相關協議細節，這項政策不僅涵蓋輝達，同樣適用於超微半導體（AMD）與英特爾（Intel）等美國晶片業者。

川普在貼文中強調，「我們將保護國家安全、創造美國工作機會，並保持美國在AI領域的領先地位。」

川普特別澄清，輝達美國客戶正積極採用的「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，以及即將推出的Rubin晶片」並不在此協議範圍內，顯示美方仍對最尖端技術維持嚴格管制。

消息一出，輝達股價應聲上揚，盤後交易上漲1.2%，稍早更因媒體披露相關消息而收漲3.16%。投資人對於美中科技緊張關係可能緩解展現樂觀預期。

川習兩人去年10月底在南韓釜山達成貿易與科技戰停火協議後，美中關係出現回溫跡象。政府官員將此舉視為折衷方案，既避免完全禁止美國晶片出口，又未開放最先進的Blackwell系列產品，防範華為在中國本土AI晶片市場坐大。

然而，此政策引發強烈爭議。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）嚴厲抨擊，「在與川普密室會談並向川普舞會捐款後，輝達執行長黃仁勳如願將我們史上最強大的AI晶片賣給中國。這將助長中國在技術與軍事領域的主導野心，削弱美國經濟與國家安全。」

專家分析指出，H200晶片效能遠超現行可出口中國的H20晶片近6倍。美國智庫「進步研究院」報告顯示，若H200獲准出口，中國AI實驗室將有能力建構接近美國頂級AI超級電腦的運算系統，儘管成本相對較高。

華府鷹派人士擔憂，出口更先進AI晶片恐協助北京強化軍事實力，這正是拜登政府對此類出口設限的核心考量。國務院前官員麥奎爾（Chris McGuire）認為，「中國幾乎肯定會接受這項提議，因為H200明顯優於中國自製的任何晶片。」

不過，智庫「民主防衛基金會」資深研究員辛格頓（Craig Singleton）提醒，北京最終反應仍不明朗，「中國企業渴望H200晶片，但中國政府受到偏執與自尊驅動——既擔心後門程式與對美晶片依賴，又自豪於推動國產替代方案。華府可能核准晶片出口，但北京仍須決定是否放行。」

值得注意的是，中國網路安全監管部門曾於8月約談輝達，要求說明H20晶片是否存在後門安全風險，輝達已否認相關指控。隨著美中科技競爭白熱化，這項政策調整將如何影響雙邊關係發展，各界持續關注。