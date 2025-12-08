美國防授權法案納軍援、無人系統開發　外交部致謝：強化台美安全合作

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國參、眾兩院協商版「2026會計年度國防授權法案」出爐，當中納入友台條文，授權2026財政年度軍援台灣最高10億美元，以及戰爭部長必須於明年3月前啟動美台無人系統聯合開發計畫。外交部長林佳龍今（8日）感謝美國國會透過立法作為展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。

外交部表示，繼美國聯邦參、眾兩院分別通過各自版本的「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026）後，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版NDAA。該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，並深化台美安全合作，以及支持我國國際參與的友台條文。

外交部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。各界也注意到新任川普政府「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全。本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。

外交部指出，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。總統賴清德也已宣布，台灣將投入1兆2,500億元經費，持續強化自身國防，並共同確保台海及區域的和平與穩定。

該法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普簽署完成立法。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。