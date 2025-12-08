美涉台政策轉「強硬+謹慎」　陸學者：凸顯在台海衝突風險戰略焦慮

▲美國白宮發佈最新版美國國家安全戰略報告。這份文件在「印太」議題中高度聚焦台灣，強度遠超「川普1.0」時期。（圖／路透）



記者任以芳／綜合報導

美國白宮14日深夜發布最新版《國家安全戰略報告》，其中「涉台表述」力度大幅升級。大陸學者張家棟今（8）日指出，新版報告呈現「強硬語調與謹慎行動並存」的策略變化，強度遠超「川普1.0」時期，但也未延續拜登政府在台灣問題上「清晰的戰略承諾」。這一表述既延續又調整「美國優先」理念，凸顯出美方在台海衝突風險上的戰略焦慮。

大陸復旦大學美國研究中心教授張家棟在《環球時報》撰文指出，這份文件在「印太」議題中高度聚焦台灣，強度遠超「川普1.0」時期，但也未延續拜登政府在台灣問題上「清晰的戰略承諾」。這一表述既延續又調整「美國優先」理念，凸顯出美方在台海衝突風險上的戰略焦慮。

張家棟表示，相較以往，本屆美國政府在台海問題上呈現「強硬與謹慎並存」的雙重特徵：措辭層面更趨強硬，戰略姿態卻更為謹慎。這一轉變的根源，在於美國霸權呈現疲態以及對中國實力的重新評估。同時，美國試圖拉攏盟伴介入台海事務，也預示其在東亞的戰略部署正在從「單邊安全承諾」模式進一步向「多邊責任分擔」模式轉型。

張家分析，強硬語氣背後，美國對台政策仍呈現謹慎基調。報告重申維持台海現狀是政策目標，不支持任何「單方面改變現狀」，並將避免衝突列為優先任務。與拜登政府一度推動的「動態平衡」不同，這份新戰略明確收縮對「台獨」勢力的模糊縱容空間，被學界視為美方已從「以打台灣牌牽制中國」的模式，轉向「擔心中國瓦解台灣牌效力」的防禦性調整。

▲美國涉台部署「謹慎轉變」，表面上對華更強硬，其核心目的卻具防禦色彩。（圖／CFP）

從這個角度觀察，張家棟繼續說，美國強硬表態更多是為了維持盟友信心，而非意圖短期攤牌。美方整體戰略日益集中於維持「全球穩定」而非主導全球秩序，競爭重心也轉向經濟及科技領域，此與拜登政府的全球主義風格形成鮮明對比。

值得注意的是，美國正推動東亞安全體系重構。報告釋出與日本共同推進「集體防禦」、促使印度等國承擔更多印太安全責任的信號，反映美國由拜登時期的「相互保障」，轉向當前更具交易屬性的「安全換取」。在此新安全網路中，日本可能被塑造為應對台海問題的戰略前哨；「奧庫斯」合作框架被視為南海安全工具；而印度則在「四方安全對話」架構中扮演平衡角色。美國在區域安全設計中，由過去中心軸式霸主，逐步轉變為跨網路的戰略平衡者。

美國政策調整背後，是國內與國際壓力疊加。美方需要同時面對俄烏戰爭、中東衝突及亞太博弈三線壓力，國內則受困於高債務與通膨，迫使其由全球霸權姿態退向區域主導角色。儘管如此，美國並不會停止操作「台灣牌」，而是將其由拜登時期的「進攻性模糊」，轉為如今的「防禦性清晰」。表面上對華更強硬，其核心目的卻具防禦色彩。

張家棟分析，美國的轉變對地區和平並非利好。一方面，美方戰略鬆綁及軍力縱容可能刺激日、澳等國加速擴軍，進而引發多國軍備競賽；另一方面，伴隨第一島鏈再武裝與美軍前沿部署升級，亞太安全博弈正由戰略層級下沉至戰術層級，使衝突風險上升。

總體而言，張家棟說，本屆美國政府在台灣問題上「強硬+謹慎」的政策組合，本質上是國際格局調整背景下，美國為適配自身戰略能力而作出的戰略目標調整。美國以強化威懾掩飾防禦性定位，以拉攏盟伴掩蓋自身力量赤字與孤立焦慮。