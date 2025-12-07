陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長　奠定賴清德連任基礎

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／立委陳亭妃國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁在今（7日）播出的廣播節目中指出，民進黨立委陳亭妃有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，而守住台南市長，就是守住總統賴清德的本命區，也是奠定賴2028年連任成功的基礎。

民進黨立委陳亭妃第3次上前總統陳水扁廣播專訪《有夢上水》，節目於今（7日）上午播出，陳水扁介紹，她極有可能99.9%成為台南有史以來女市長，目前是台南市長最新民調第1名，非常期待成為台南400年來第1個女市長，來完成台南民主聖地「最後一塊拼圖」，保住總統賴清德本命區，進而連任總統。

陳水扁指出，台南市長選舉對國民黨而言是重中之重，若拿下台南有其象徵性意義，民進黨不能有任何差錯，要戒慎恐懼，絕對不能輸掉，否則就是兵敗如山倒，更影響鄰近的嘉義、高雄和屏東，守住台南市長，就是守住賴清德本命區，也奠定賴在2028年連任成功的基礎。

陳亭妃也說，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會，就清楚說台南是未來國民黨「重兵之區」，所以自己一直告訴鄉親，民進黨在台南的對手是國民黨、謝龍介，不是同黨同志，一定要選出最強的候選人，才能真正奠下本命區基礎。她提到，賴清德連任台南市長時獲得72.9%，一定要全部團結，找回這些選票，才是穩穩當當讓賴清德有2028年總統連任的基礎。