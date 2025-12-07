百萬獎學金助台南青年衝國際！陳以信推青年局　投資青年就是投資台南未來

▲陳以信推出青年競選影片，強調「投資青年就是投資台南未來」，提出百萬留學獎學金政策。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，7日推出第三支競選宣傳影片「青年篇」，以街頭訪談形式開場，透過與年輕人直球對話，帶出台南青年留學獎學金與創業貸款等核心政策。

陳以信表示，若當選市長，將成立「青年局」，每年編列1億元留學獎學金，遴選100位台南青年、每人100萬元出國留學，同時推出青年創業貸款利息5年補助，提供年輕人追夢的第一桶金。

影片中，陳以信先向路過青年詢問：「如果拿到一百萬元留學獎學金，你最想去哪個國家？」有青年想去義大利感受古城美學，也有人偏好加拿大的多元文化環境；有人想往德國、荷蘭學設計，也有人嚮往到菲律賓宿霧學語言，還有人直說希望飛到美國觀賞 NBA 現場比賽，青年們的想望多元而真實。

陳以信表示，青年是城市的長期競爭力來源，市府應主動協助年輕人走出去、再帶回新的視野。他在影片中說：「這些孩子未來都會回來，把眼界、技術、能力帶回台南。投資台南青年，就是投資台南的未來。」

影片後段，他接著詢問青年另一題：「如果拿到一百萬青年創業貸款，你會做什麼？」青年提出的想法各具特色，有人想投入建築設計，有人想開手作工作坊、小型自助洗衣店，也有人盼改造老屋開咖啡廳、餐飲店，甚至是創業開鹹酥雞攤，呈現出台南青年對生活的創意與腳踏實地。

陳以信表示，未來創業貸款政策將 放寬適用對象，不需商業登記的小規模創業也可申請，並由市府補貼五年利息，減少青創前期的壓力。他強調，只要給年輕人更多勇氣與支持，台南就能吸引更多青年留在家鄉、也讓更多人願意返鄉，讓台南成為「青年敢夢敢創的城市」。