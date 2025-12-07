丹娜絲颱風重創菱角田！　台南水雉冬季只剩2934隻比去年少95隻

▲今年冬季水雉僅剩2934 隻，較去年減少95隻，顯示颱風對棲地造成衝擊。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南地區重要的濕地指標鳥種「水雉」，在2024年首度突破3000隻族群高峰後，2025年因丹娜絲颱風造成菱角田大幅受損，族群明顯回跌，第11年辦理的「菱角鳥大調查」7日公布結果，2025年冬季共記錄2934隻，較2024年減少95隻，明顯反映颱風與氣候變遷對棲地的實質衝擊。

水雉被稱作「菱角鳥」，主要依賴浮葉性水生植物所組成的濕地生活，尤其以菱角田最為關鍵，牠們會在葉面上覓食、築巢、育雛，是濕地農業與生態共存的重要象徵。水雉全年呈現兩種截然不同的生活型態：夏季：雄鳥為了繁殖與地盤，不惜上演「空中爭地戰」激烈競逐。冬季：轉為群聚生活，換上較低調的非繁殖羽，常出現在水田、水溝及草澤濕地。正因族群會隨季節分布移動，園區每年都發起冬季點數調查，掌握大台南水雉總量並追蹤棲地變化。

冬季水雉調查自2015年起推動，2025年已邁入第11屆。所有調查皆採固定流程：日出後即入區開始點數；11時前完成調查；回報資料由園區統整年度族群量。今年共有38里、52個樣區、86位調查員加入，鳥友遍及台中、彰化、嘉義、台南及屏東。有人連年參與、也有新血投入，呈現「老鳥帶新鳥」的調查傳統。

南部大學也踴躍響應，包括嘉義大學、屏東科技大學學生組隊參加；嘉義大學生資系蔡若詩老師更攜帶20名學生入隊，希望把關心生態的文化延續下去。

為感謝所有志工投入調查，今年園區特別準備來自在地保育農作的點心—保護石虎農作「山蕉」、產地珍珠柑、紅肉柳丁，以及美濃阿嬤手作的客家「菱仁粽」。不少調查員邊吃邊笑說這是「最暖的冬季調查」。

今年7月5日丹娜絲颱風暴雨來襲，造成大量菱角田消失、農損嚴重，水雉夏季族群量因此減少，延續到冬季也無法完全恢復。雖然今年下降的95隻仍屬自然波動範圍，但園區強調，極端氣候對濕地農業與野生動物的影響正在累積，未來必須透過長期公民科學調查持續監測，並提醒社會共同關注濕地保育議題。