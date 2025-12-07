女警遭砍震驚社會！　陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

▲陳以信對女警遭砍案表達不捨，強調需提供員警更完整的安全保障。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南女警執勤遭民眾持刀攻擊，引發社會震驚。前立委陳以信7日對此表示深切不捨，他強調第一線員警面臨的風險遠超外界想像，社會與政府都應提供更完整的制度支持，讓警察在保護人民時不再孤軍作戰。

陳以信指出，當警察依法面對高度暴力與突發危險時，必須擁有明確、可依循且值得信賴的用槍與防護機制。他強調：「支持警察依法、合比例，在必要時果斷使用武力與警械。」他同時主張，市府應同步強化訓練與裝備，並建立透明的事後調查制度，讓員警在保護人民與自身安全之間有明確準則。

他提到，自己是警察子弟，過去擔任立委期間便長期關注基層警消人力與權益議題，深知人力不足的壓力如何反映在勤務安全、治安品質與員警身心健康上。談到台南現況，陳以信直言台南警力長期吃緊，基層勤務量沉重，對治安環境與執勤安全造成隱憂。他表示，若有機會擔任台南市長，會把「補足警力缺口」列為市政優先項目，並推動更完善的一線裝備、心理支持服務與勤務制度，以減輕超時與高風險勤務造成的壓力。

陳以信強調，面對暴力犯罪，市府必須成為員警的堅實後盾，讓警察能在法律與專業訓練支持下安心執勤、勇敢執法，共同守護市民安全。