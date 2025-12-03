用影像讀懂城市！第8屆攝影暨影片比賽頒獎　鏡頭捕捉基隆之美

▲用影像讀懂城市！基隆第八屆攝影比賽表揚優秀作品。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府主辦的第八屆攝影暨影片創作比賽昨（2日）在長榮桂冠彭園舉行頒獎典禮，今年以「路」為主題，邀請市民以影像捕捉城市街道、山徑與人生旅途的多元風景。市府期望透過比賽提升媒體近用、鼓勵市民以影像參與公共討論，並以鏡頭書寫屬於自己的城市記憶。優秀作品將於12月2日至17日在基隆市文化中心展出。

基隆市綜發處長陳瑋表示，本屆以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山林小徑及人生旅途的多元風景，用影像書寫個人故事，呈現基隆獨特的城市印記。市府期盼藉由比賽提升「媒體近用」的可及性，鼓勵市民以影像參與公共討論，培養閱讀城市的能力，讓不同世代都能用自己的方式記錄基隆。每一條路都是旅程，而每一次按下快門，都是為城市寫下新的篇章。

今年典禮特別邀請基隆社區大學太鼓社帶來震撼開場，口琴與薩克斯風演出則為活動增添層次，象徵影像創作如同城市路網，展現多聲部的美感與能量。

攝影組金獎以獨到的夜間視角呈現基隆光影，將人潮流動比擬為水勢奔湧，夜市招牌與旗幟在鏡頭下宛如船隻匯聚港灣，意象鮮明、張力十足。作品以流暢節奏與細膩觀察，捕捉基隆夜景蓬勃生命力。影片組「最佳影片」則以巷弄與濱海街道為舞台，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳體察。作品以「邂逅」為主題，透過街道空間的層次運用與光影轉場，讓基隆成為情感流動的媒介。畫面詩意而具敘事性，節奏掌握精準，構圖細緻，聲音設計深化情感層次，被評審盛讚成功以城市為舞台，傳達偶然相遇的浪漫美感。

本屆活動圓滿落幕，期待明年有更多創作者以鏡頭探索基隆、記錄屬於自己的下一段路。影片組評審由史祖德、馬立群、洪馬克、王亞維及中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同擔任；攝影組評審則由張國治、蔡士瑋、鄧博仁、陳建宏及李宇屏共同評選。雀屏中選的優秀作品將於12月2日至17日在基隆市文化中心1樓展出，向大眾傳達美麗基隆的意境與溫度。獲獎作品亦將於基隆公用頻道CH3及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

▼基隆第8屆攝影暨影片比賽頒獎，影片組及攝影組得獎名單（點圖可放大）。