舞動共融迎國際身障者日　基隆「地中海郵輪舞會」溫暖啟航

▲基隆CRPD地中海舞會登場，300名身障者共舞展現平權力量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為響應國際身心障礙者日，基隆市政府社會處今（3日）在彭園會館舉辦「舞動共融．航向地中海」身障舞會暨表揚活動。今年以基隆作為「郵輪母港」為概念，營造沉浸式地中海郵輪氛圍，吸引逾300名身心障礙者、家屬與陪伴者參與，共同享受一年一度的身障者盛典。副市長邱佩琳到場與市民一同共慶，展現城市多元共融的精神。

邱佩琳指出，國際身障者日所承載的「平等」與「平權」價值，是市府推動社福工作的核心。今年是市府連續第三年以舞會形式慶祝，期盼讓身心障礙朋友能自在參與、無壓力展現自我。今年更加入地中海郵輪風格，象徵勇敢啟航、迎向更寬廣的未來。她也感謝在地身障團體與民間夥伴共同努力，讓基隆成為更友善、更共融的城市，使身障者在熟悉的社區中得以自立、生活並享受生活。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

社會處長楊玉欣表示，「沒有障礙的人，只有障礙的環境。」打造友善環境是支持身心障礙者的重要基礎。今年市府持續推動「有愛店家輔導方案」、「無障礙親海計畫」等服務，並辦理復康巴士服務新制，讓更多身障者能以平實費用使用無障礙運輸。未來也將從多元參與、照顧支持與無障礙生活等面向持續推動，落實 CRPD 平權精神。

今日活動頒發多項獎項，包括8位傑出身心障礙者、1位優良照顧者、5位績優服務人員、4位績優就業身心障礙者、8個身障者進用績優機關、1個友善職場單位，以及2個支持性就業與職輔評量優等單位，肯定各界在身障權益與服務領域中的卓越付出。

邱佩琳與楊玉欣最後向所有專業服務人員、在地協會及長期支持的社福夥伴致謝，並與現場民眾一同分享生命的韌性與溫暖，讓共融精神在城市中持續綻放。