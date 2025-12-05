　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

▲▼ 。（左圖／翻攝X；右圖／達志影像／美聯社）

▲羅佐娃本名伊莉莎白．克里沃諾吉赫，據傳是普丁與情婦所生。（左圖／翻攝X；右圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁22歲私生女羅佐娃（Luiza Rozova，化名，本名為Elizaveta Krivonogikh）在法國巴黎街頭被一名烏克蘭記者當面質問，對方要求她勸阻普丁停止轟炸烏克蘭，她最終回應「我真的很抱歉」、「很遺憾正在發生的事情」，接著閃人。

每日郵報報導，TSN電視台記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）的親人11月命喪俄軍空襲，在這次的採訪中，斯維亞特年科在巴黎街頭對著羅佐娃說「3周前，妳父親殺死了我的兄弟」、「妳怎能住在被妳父親宣傳機器描繪成『可恨』的歐洲？」

戴著口罩遮臉的羅佐娃起初回答「我沒有答應讓你拍攝」，接著記者提及的基輔停電、空襲警報響起的狀況，並逼問「妳對妳父親的政策有什麼看法？妳支持他嗎？」羅佐娃只說「這跟我有什麼關係？」

當記者建議她致電普丁要求停止轟炸基輔時，她回應「當然」，但語調透露出這種做法毫無意義。記者甚至提議出錢讓她前往烏克蘭戰區，聲稱她的現身或許能阻止普丁發射飛彈與無人機，效果可能比愛國者防空系統更好。不過羅佐娃只回應，「很遺憾，我幫不了你，我很抱歉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲自從俄烏戰爭爆發後，羅佐娃就關閉社群媒體帳號。（圖／翻攝自IG）

記者再次提問「妳家有討論過這件事嗎」，羅佐娃指出，她無法回答這個問題，「我想我已經跟你說得夠多了，真的很抱歉發生這種事，但我不為這情況負責」。

羅佐娃本名為伊莉莎白．克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh），是普丁和與情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）所生下的私生女。先前有報導稱，俄烏戰爭開始後不久，她突然關閉社群媒體帳號，2021年曾被目睹出現在法國羅浮宮，就讀法國文化藝術管理學院（ICART Paris），假裝是已逝普丁盟友魯德諾夫（Oleg Rudnov）的親戚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球
現場畫面曝光！台鐵調車員挨撞　手臂遭輾爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

悲劇！阿富汗禁墮胎　母用重石砸女兒肚強制流產

川普關稅太狠！　她訂431美元護膚品「被課657美元」：不如出國買

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾交通　東京1.2度創今冬新低

藥妝店「也賣生鮮」比超市更便宜！　日媒揭吸客關鍵

美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

哈利王子吐槽川普！　嗆美國人「選了一個國王」被噓

情侶登山！她遭男友「丟包山頂6小時」活活凍死　檢指控過失殺人

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

悲劇！阿富汗禁墮胎　母用重石砸女兒肚強制流產

川普關稅太狠！　她訂431美元護膚品「被課657美元」：不如出國買

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾交通　東京1.2度創今冬新低

藥妝店「也賣生鮮」比超市更便宜！　日媒揭吸客關鍵

美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

哈利王子吐槽川普！　嗆美國人「選了一個國王」被噓

情侶登山！她遭男友「丟包山頂6小時」活活凍死　檢指控過失殺人

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

【聰明汪】狗狗聽「去拿碗碗來吃肉」！成功叼碗出現超可愛

國際熱門新聞

美軍離譜誤擊！連射2彈打自家F-18　飛官險死

情侶登山！她遭男友「丟包山頂」活活凍死

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

蘋果失寵？日本iOS市占率被Android超車

更多熱門

相關新聞

烏控俄綁架孩童「送北韓」再教育

烏控俄綁架孩童「送北韓」再教育

烏克蘭再度指控俄羅斯系統性綁架當地孩童，並將部分兒童送往北韓進行所謂「再教育」。烏國人權專員盧比涅茨4日表示，這些孩子被從俄軍占領區帶走後，被分送至一個橫跨多國、規模龐大的再教育網絡，涉及地點包含白俄羅斯、俄羅斯、北韓以及被占領的烏克蘭地區。

普丁放話　武力「解放」烏克蘭頓巴斯

普丁放話　武力「解放」烏克蘭頓巴斯

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　民進黨團超酸

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　民進黨團超酸

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

關鍵字：

普丁私生女俄烏戰爭巴黎

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面