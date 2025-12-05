普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

▲羅佐娃本名伊莉莎白．克里沃諾吉赫，據傳是普丁與情婦所生。（左圖／翻攝X；右圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁22歲私生女羅佐娃（Luiza Rozova，化名，本名為Elizaveta Krivonogikh）在法國巴黎街頭被一名烏克蘭記者當面質問，對方要求她勸阻普丁停止轟炸烏克蘭，她最終回應「我真的很抱歉」、「很遺憾正在發生的事情」，接著閃人。

Did you know Vladimir Putin daughter apologies for Ukraine war?



Who is Luiza Rozova?

Putin daughter Luiza Rozova she is 22 appeared to apologise about her father bloody war against Ukraine.



Share your thoughtspic.twitter.com/vTUbwnjhJx — Nation Level - Mr. Malik (@nation_levels) December 4, 2025

每日郵報報導，TSN電視台記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）的親人11月命喪俄軍空襲，在這次的採訪中，斯維亞特年科在巴黎街頭對著羅佐娃說「3周前，妳父親殺死了我的兄弟」、「妳怎能住在被妳父親宣傳機器描繪成『可恨』的歐洲？」

戴著口罩遮臉的羅佐娃起初回答「我沒有答應讓你拍攝」，接著記者提及的基輔停電、空襲警報響起的狀況，並逼問「妳對妳父親的政策有什麼看法？妳支持他嗎？」羅佐娃只說「這跟我有什麼關係？」

當記者建議她致電普丁要求停止轟炸基輔時，她回應「當然」，但語調透露出這種做法毫無意義。記者甚至提議出錢讓她前往烏克蘭戰區，聲稱她的現身或許能阻止普丁發射飛彈與無人機，效果可能比愛國者防空系統更好。不過羅佐娃只回應，「很遺憾，我幫不了你，我很抱歉」。

▲自從俄烏戰爭爆發後，羅佐娃就關閉社群媒體帳號。（圖／翻攝自IG）

記者再次提問「妳家有討論過這件事嗎」，羅佐娃指出，她無法回答這個問題，「我想我已經跟你說得夠多了，真的很抱歉發生這種事，但我不為這情況負責」。

羅佐娃本名為伊莉莎白．克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh），是普丁和與情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）所生下的私生女。先前有報導稱，俄烏戰爭開始後不久，她突然關閉社群媒體帳號，2021年曾被目睹出現在法國羅浮宮，就讀法國文化藝術管理學院（ICART Paris），假裝是已逝普丁盟友魯德諾夫（Oleg Rudnov）的親戚。