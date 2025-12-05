普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

▲羅佐娃本名伊莉莎白．克里沃諾吉赫，據傳是普丁與情婦所生。（左圖／翻攝X；右圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
俄羅斯總統普丁22歲私生女羅佐娃（Luiza Rozova，化名，本名為Elizaveta Krivonogikh）在法國巴黎街頭被一名烏克蘭記者當面質問，對方要求她勸阻普丁停止轟炸烏克蘭，她最終回應「我真的很抱歉」、「很遺憾正在發生的事情」，接著閃人。
每日郵報報導，TSN電視台記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）的親人11月命喪俄軍空襲，在這次的採訪中，斯維亞特年科在巴黎街頭對著羅佐娃說「3周前，妳父親殺死了我的兄弟」、「妳怎能住在被妳父親宣傳機器描繪成『可恨』的歐洲？」
戴著口罩遮臉的羅佐娃起初回答「我沒有答應讓你拍攝」，接著記者提及的基輔停電、空襲警報響起的狀況，並逼問「妳對妳父親的政策有什麼看法？妳支持他嗎？」羅佐娃只說「這跟我有什麼關係？」
當記者建議她致電普丁要求停止轟炸基輔時，她回應「當然」，但語調透露出這種做法毫無意義。記者甚至提議出錢讓她前往烏克蘭戰區，聲稱她的現身或許能阻止普丁發射飛彈與無人機，效果可能比愛國者防空系統更好。不過羅佐娃只回應，「很遺憾，我幫不了你，我很抱歉」。
▲自從俄烏戰爭爆發後，羅佐娃就關閉社群媒體帳號。（圖／翻攝自IG）
記者再次提問「妳家有討論過這件事嗎」，羅佐娃指出，她無法回答這個問題，「我想我已經跟你說得夠多了，真的很抱歉發生這種事，但我不為這情況負責」。
羅佐娃本名為伊莉莎白．克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh），是普丁和與情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）所生下的私生女。先前有報導稱，俄烏戰爭開始後不久，她突然關閉社群媒體帳號，2021年曾被目睹出現在法國羅浮宮，就讀法國文化藝術管理學院（ICART Paris），假裝是已逝普丁盟友魯德諾夫（Oleg Rudnov）的親戚。
