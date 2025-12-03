　
國際

普丁接受「部分美方和平方案」！　烏克蘭將赴美會談判

▲▼普丁下令國防部、能源部等相關部門，提交恢復核試可行性報告 。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁接受美方部分和平方案，但仍拒絕其他提案，雙方會繼續討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯今表示，總統普丁已接受美方部分提出的俄烏和平方案，但對其他提案仍持拒絕態度，並願意繼續與美方磋商。烏克蘭總統澤倫斯基則指出，烏方將開始籌備與美國總統川普幕僚的會談。

路透社報導，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）在莫斯科與普丁的會談延續至凌晨，克里姆林宮一名幕僚指出，雙方尚未找到完整妥協方案。對於普丁是否拒絕美國提案，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示不宜如此判定。

培斯科夫說，雙方昨日首次直接交換意見，「部分內容被接受，部分被視為無法接受，這屬於尋求妥協的正常程序」。他同時感謝川普努力，但克宮不會即時對外評論，認為公開細節可能無益。

俄方強調，相關工作目前仍在專家層級進行，預期先取得成果，再作為未來高層會晤的基礎。今年11月，美方曾提出28點和平計畫草案外流，引發烏克蘭及歐洲官員憂慮，認為草案偏向俄方訴求。後來歐洲大國提出新草案，美烏在日內瓦會談中制定出更新、更完善的和平架構。

普丁則批評，歐洲國家試圖干擾談判，其方案俄方無法接受。普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄方已收到包含27點的提案及4份補充文件，並與魏科夫進行討論。

另一方面，澤倫斯基說，烏方將開始準備與川普特使在美國會面，並由布魯塞爾會議向歐洲領袖簡報莫斯科磋商結果。他強調，烏克蘭將持建設性態度追求和平，並期待收到會議最新報告。

