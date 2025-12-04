　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　綠委酸：見人說人話見鬼說鬼話

▲▼民進黨幹事長鍾佳濱地圖區媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前曾稱，「普丁不是獨裁者」，引發輿論譁然，而民眾黨主席黃國昌昨在大學閉門演講時回應學生，普丁當然是獨裁者，還指學生把國民黨主席的話看得太重要。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）大酸，黃國昌就是見人說人話、見鬼說鬼話，直到鬼打牆，黃國昌不是雙標、問A答B，而是沒有標準，現場想聽什麼就講什麼。

民眾黨主席黃國昌昨晚赴東吳大學舉行不能錄音、錄影的閉門演講，黃國昌回應學生提問時說，普丁當然是獨裁者，還反指該學生，把國民黨主席的話看得太重要；他還說，不會幫國民黨說話，國民黨犯過的錯、做過的事情，自己要面對。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）直言，過去外界對黃國昌都有個印象，面對媒體提問時「他是問A答B」，他領導的民眾黨團則是雙標。「此一時彼一時，昨日之我跟今日之我互相矛盾」。

鍾佳濱指出，黃國昌在面對學生的閉門演講、沒有外界媒體採訪時，態度更符合「見人說人話、見鬼說鬼話，直到鬼打牆」。同學想聽什麼立場，他就用什麼樣的態度回應；學生反對什麼樣的政治主張，就絕口不提，甚至表達自己也是那樣的政治主張，完全沒有標準。

鍾佳濱諷刺，黃國昌不是問A答B，黃國昌不是雙標，黃國昌是沒有標準，完全視在場的人想聽什麼，他就給什麼。典型的見人說人話，見鬼說鬼話，遇到同學就說同學愛聽的話，維持他在小草們心中的正義形象，這點被戳破後，難怪現在民眾黨支持度已經是個位數。

此外，台中市長盧秀燕近日接受《聯合報》專訪時，首度談到2028大選，台灣已歷經3次的政黨輪替，民進黨2次執政10年以來弊案連連，一個政黨執政太久，不僅防腐機制會變差，也離民意愈來愈遠，「如果有第4次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」。

對此，鍾佳濱認為，對於一個健全成熟的自由民主體制國家，政黨輪替是一個現象，是民意多數的決定。反之，完完全全不會被取代的，只有像中國的習近平、俄羅斯的普丁這樣的政權。因此，盧秀燕這番談話，很明顯認為普丁跟習近平這種不可能政黨輪替的國家、國家元首，他們就是獨裁者。

鍾佳濱說，台灣是個民主自由國家，台灣沒有獨裁者，盧秀燕的發言肯定台灣會有正常的政黨輪替，台灣未來的國家元首是由全體人民以最大民意來共同決定。

 
關鍵字：

黃國昌盧秀燕普丁國民黨民進黨團鍾佳濱

