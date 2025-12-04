普丁放話！俄將全面接管烏克蘭頓巴斯　包括軍事手段

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁接受《今日印度》（India Today）採訪期間稱，俄羅斯無論如何都會接管頓巴斯以及新俄羅斯地區（Novorossiya），無論採取軍事手段或是其他方式，「要麼我們用武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊離開這些地方並停止殺戮」。

路透、俄羅斯衛星通訊社報導，烏克蘭頓巴斯地區歷經8年衝突之後，普丁2022年2月派軍入侵烏克蘭，俄烏戰爭開打至今逾3年，俄國目前控制烏克蘭19.2%領土，包括2014年併吞的克里米亞、整個盧甘斯克、頓內茨克逾80%區域、赫爾松與札波羅熱約75%區域，以及哈爾科夫、蘇米、南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克部分地區。

頓內茨克如今約有5000平方公里區域仍處於烏克蘭控制之下，烏方已表明不會把俄軍在戰場上未能奪取的領土拱手讓出，總統澤倫斯基也稱，莫斯科不應因其挑起的戰爭獲得任何獎勵。

不過普丁表示，頓內茨克人民共和國（DPR）與盧甘斯克人民共和國（LPR）已透過公投表達不願留在烏克蘭的意願，俄方也曾經在共和國與烏克蘭之間建立關係，但烏克蘭政權並未承認，且烏軍在公投過後拒絕撤軍並持續戰鬥。

普丁稱，美國川普政府肩負起尋求解決烏克蘭局勢方案的艱鉅任務，美國代表正在進行穿梭外交。普丁也提到，他與美國特使魏科夫與川普女婿庫許納（Jared Kushner）的會晤非常有用。