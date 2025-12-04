普丁接受美方部分終戰提案！　川普：會談「還不錯」但成果難說

▲ 川普稱美國特使與普丁的會談「還不錯」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）訪問莫斯科後，川普3日坦言，烏克蘭和平談判下一步發展仍不明朗。儘管他形容與俄羅斯總統普丁的會談「還不錯」，但實質突破有限。

根據《路透》，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時表示，兩人透過電話向他簡報會談內容，認為普丁「想要達成協議」。但他也坦承，「我無法告訴你這次會面會產生什麼結果，畢竟需要雙方配合」，並補充與烏克蘭「已解決一些問題」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前被問及普丁是否拒絕美方提案時表示否定，稱普丁已同意部分方案，「昨天雙方首次直接交換意見，有些內容被接受，有些則被指為不可接受，這是尋求妥協的正常工作流程。」

▲ 魏科夫、庫許納在克宮與普丁討論和平方案。（圖／達志影像／美聯社）

魏科夫與庫許納在克宮停留幾小時，3日凌晨離開，但在結束戰爭方面未取得具體突破。克宮一名助理在會後透露，「尚未找到妥協方案」；佩斯科夫也稱，俄方對川普的努力表示感謝，但克宮不會持續對外評論，僅稱「相關工作目前正在專家層級進行中」，「在專家層級應該會取得某些成果，而這些結果將成為最高層接觸的基礎。」

一名白宮官員證實，魏科夫與庫許納5日將在邁阿密會見烏克蘭官員。烏克蘭總統澤倫斯基則在晚間影片談話中回應，他的團隊正為赴美會談做準備，強調「唯有考慮到烏克蘭利益，才有可能實現有尊嚴的和平。」

和談之際基輔當局面臨困難，烏軍在東線戰場節節敗退，同時爆出戰爭期間最大貪腐醜聞。澤倫斯基幕僚長在反貪調查人員搜索其住處後於上周辭職，兩名內閣部長被解職，澤倫斯基前商業夥伴也被列為嫌疑人。