烏控俄綁架孩童「送北韓」再教育　多達165處營地運作中

▲烏克蘭南部俄羅斯佔領區的兒童分食麵包，攝於2022年9月。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭再度指控俄羅斯系統性綁架當地孩童，並將部分兒童送往北韓進行所謂「再教育」。烏國人權專員盧比涅茨4日表示，這些孩子被從俄軍占領區帶走後，被分送至一個橫跨多國、規模龐大的再教育網絡，涉及地點包含白俄羅斯、俄羅斯、北韓以及被占領的烏克蘭地區。

盧比涅茨（Dmytro Lubinets）引用基輔人權團體的證詞指出，俄方運作的「營地」多達165處。他並未透露究竟有多少烏克蘭孩童被送進北韓，而俄羅斯方面也尚未就相關指控作出回應。

烏克蘭非政府組織「區域人權中心」（RCHR）代表日前在美國參議院作證時說明，至少部分孩童被送往北韓東岸的松濤園（Songdowon）夏令營。當地課程包括宣傳式教育，內容甚至涉及「消滅日本軍國主義者」的敘述，孩童也會接觸曾在1968年扣押美國情報船「普布魯號」（USS Pueblo）的北韓退役軍人。

烏克蘭政府指出，自2022年全面侵略開打以來，俄羅斯已綁架或強迫遷移近2萬名孩童。俄方雖承認曾搬運部分兒童，但聲稱此舉是「為了孩子安全」，並強調正在協助與家人團聚。不過烏克蘭方面完全否認俄國的說法。

國際刑事法院（ICC）早在2023年就已對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及其兒童權利專員發布逮捕令，指控他們涉嫌非法將烏克蘭孩童轉移至俄方控制區域，相關爭議至今持續延燒。