關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛、紅龜粿祈平安

▲關山天后宮下元節熱鬧登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆十月十五日為「水官大帝」聖誕日，又稱「下元節」。關山鎮天后宮15日上午舉辦一年一度的肥雞比賽及祭典活動，並準備紅龜粿分送信眾祈福。雖然近年參賽人數較以往減少，但活動仍吸引不少民眾到場，現場香火鼎盛、氣氛熱鬧。

天后宮管理委員會指出，過去肥雞比賽皆吸引民眾踴躍報名，因疫情期間調整活動規模，紅龜粿競賽一度停辦，改由廟方統一製作、供民眾「呷平安」。今年延續往例舉辦肥雞賽，象徵信眾以心意祈求平安順遂。最終由范美妹以10.86台斤奪下壹等獎。

上午的祭典由值年爐主團負責，於天后宮大廟埕舉行祝壽團拜及完福儀式。儀式由值年總爐主王朝琴、總經理彭成斌、管委會主委方瑞清及副主委、同時身兼縣議員的陳宏宗共同帶領信眾焚香祈福。供桌上陳列今年參賽的肥雞、三牲與供果，象徵對神明的敬意。

天后宮今年準備500份紅龜粿，在儀式後發送給前來參拜的民眾，寓意平安如意。肥雞比賽也在現場秤重後公布名次：壹等獎范美妹（10.86台斤）、貳等獎范高鳳（10.80台斤）、參等獎范金昌（10.14台斤）、肆等獎萬榮友（8.12台斤）。

范美妹表示，家中飼養的雞隻不多，這次參賽的肥雞養了近一年，以碎米與米糠餵食。第四名的萬榮友則分享，參賽多年，這次的「九斤雞」由鄰居協助飼養，吃的是自家碾米時產出的米糠，餵養天然、照顧不馬虎。

方瑞清主委指出，肥雞比賽承載著信眾感恩之心，每隻肥雞都代表祈願平安的心意。他感謝媽祖娘娘及水官大帝的庇佑，也期盼來年風調雨順、鎮民安康。