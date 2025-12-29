環台軍演不單純！　日前防衛副大臣：影響日本輿論「認知戰」

▲解放軍東部戰區29日發布影片，顯示一艘艦艇在台灣以東海域進行演習時發射武器。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

共軍今（29）日宣布展開「正義使命-2025」實彈軍演，對台獨行動與外部干涉勢力發布嚴厲警告。對此，日本前眾議員、前防衛副大臣中山泰秀直言，這絕非單純軍演，而是帶有明確政治意圖及心理訊息的「情報戰」與「認知戰」，在很大程度上，是為了影響日本社會輿論。

中山泰秀表示，這次軍演時機特殊，正值日本首相高市早苗在國會表達「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」之後不久。他批評，中國一邊宣稱台灣問題「屬於內政、不容干涉」，一邊對日本國會合法討論橫加指責，甚至以軍事威脅施壓，根本是自相矛盾的雙重標準。

▲中山泰秀曾任日本副防衛大臣。（圖／達志影像／美聯社）



中山泰秀進一步指出，中國此舉是為了營造「日本發聲會招致危險、惡化事態」的不安氛圍，企圖分化日本輿論，動搖政府決策。事實上，日本社群媒體已出現許多類似論調，但部分帳號可能並非真正的日本民眾，「我們應將此視為結合了軍事行動與訊息發布的『情報戰』與『認知戰』的一環。」

中山泰秀強調，有問題的不是日本國會正當討論，而是中共以軍事威脅干預他國民主決策的政治手段。他警告，這種模式不僅限於台海，也擴及太空及網路等新興領域，成為所有民主國家共同面臨的結構性挑戰。

中山泰秀表示，日本的判斷不會被外國威逼或政治干預影響，「國內討論應在不受外國勢力影響的情況下，由日本國民自身的意志與責任來決定。我認為這才是民主國家的根本，也是日本在國際社會應盡的責任」，呼籲國人同心協力，讓國家繁榮強大。

