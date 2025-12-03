在地安老不是夢　台東啟動「長照3.0」跨域合作新模式

▲台東推動長照3.0 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應高齡化速度加劇，政府將於明年正式啟動「長照3.0」政策。台東縣衛生局日前舉辦《照顧不孤單：長照3.0發展與合作論壇》，邀集縣內長照機構、醫療院所及社福單位共聚討論未來服務模式、資源整合及跨專業合作方向，為長照3.0全面推動提前布局。

衛生局表示，長照3.0將在現行長照2.0基礎上全面升級，核心目標包括「健康老化、在地安老、安寧善終」，並透過社區共融、醫療整合、智慧科技與復能服務，建構更完整的照護網絡。未來將持續擴增小規模多機能、日間照顧等服務據點，讓長者在熟悉的社區中即可取得活動、復能與社交支持，以減輕家庭照顧壓力。

在醫療與長照的銜接部分，政策強調「無縫整合」，包括推動在宅責任醫療網與在宅急症照護，同時與醫院合作提供急性後期整合照護（PAC）。長者住院後如符合條件，醫院與長照團隊將共同規劃出院後的照顧路徑，使返家後能順利銜接居家照護、日照復能服務或轉介PAC，避免因缺乏支援而造成風險。

為縮短城鄉差距，長照3.0也將強化中重度與夜間照護，包括增設臨時住宿床位、夜間照顧及結合社宅與公私部門資源，在服務量能不足區域增設據點。

智慧科技應用亦是重點方向，包含推動居家及機構輔具租賃、在日照與住宿機構導入感測及遠距科技，提升長者安全與自主性，同時減輕照顧人力負荷。此外，政府持續推動預立醫療照護諮商（ACP），符合資格者可享一次免費諮商，協助家庭提前討論醫療決策。

衛生局長孫國平表示，長照3.0象徵照護模式的全面升級，希望每位長者都能在熟悉的環境中獲得連續服務，家屬也能在照顧旅程中不再孤單。如有照顧需求，可撥打1966長照專線了解相關資訊。