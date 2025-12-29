價值32萬！夜市1攤販「送台積電股票」還有黃金　網驚：別傻了

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友驚呼，逛萬丹紅豆季時，竟看到「史上最奢華的套圈圈攤位」，包括台積電100股、黃金一兩、馬爾地夫與日韓五日遊機票，讓她一度手癢笑虧「決定領錢出來把身家押在這！」貼文曝光後，網友坦言套中超級難，「錢都被老闆拿去買台積電，你們就套個寂寞！」

一名女網友在Threads直呼，她昨天在萬丹紅豆季看到套圈圈的攤販，發現獎品超級豪華又新奇，後方一排「越南胡志明5日遊」、「東京五日遊」、「黃金一兩」、「台積電100股」、「馬爾地夫五日遊」、「韓國首爾五日遊」，中間則是「王品夏慕尼餐券10張」。

▲套圈圈「獎品超豪華」，黃金、台積電100股當獎品。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

原PO直呼一度手癢試個手氣，並笑虧「第一次看到夜市套圈圈有台積電100股，決定領錢出來把身家押在這了！」關於遊戲規則部分，從畫面可見，玩家得精準把圈圈套在「火箭造型」的物體上，非常容易彈出來。



玩法超難：瓶頭太短、圈圈狂彈飛

貼文曝光後，網友們熱心換算成市值，「黃金一兩約17萬，台積電100股約15萬」，兩樣加起來約32萬，並分析套中難度非常高，「問題是他放了高難度的瓶子，有一家是竹藤做的圈圈，他們瓶子用了很短的頭+超會彈出來的塑膠瓶，跟另一家，瓶頭高了點，但圈圈很小又是塑膠的，一樣很會彈，要套中真的難」。

不少人也質疑攤商是否真的會兌現，「各位好好想想，老闆拿得出來、肯拿出來嗎」、「買一桶往那裡丟，總會有一兩個套到的吧，但老闆會不會認帳又是另一回事了」、「別小看夜市各攤販老闆的實力，有這種遊戲大攤的老闆，每個月的進貨金額是7位數」、「真的有人套到嗎？別傻了，你們套的錢，都被老闆拿去買台積電，你們就套個寂寞」。

▲獎品還有日韓機票、夏慕尼餐券。



套圈圈超暴利 攤商有5棟房

事實上，網友曾討論起套圈圈是最暴利攤販之一，民眾花錢套了老半天，還可能得不到半樣獎金，「成本低回收快，景氣好一晚3至5萬不是問題，成本還不用3000元」、「寧願讓小孩玩打彈珠，至少能得到一個廉價玩具，套圈圈真的是把錢送給老闆」、「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前有5棟房」。