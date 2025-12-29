　
價值32萬！夜市1攤販「送台積電股票」還有黃金　網驚：別傻了

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友驚呼，逛萬丹紅豆季時，竟看到「史上最奢華的套圈圈攤位」，包括台積電100股、黃金一兩、馬爾地夫與日韓五日遊機票，讓她一度手癢笑虧「決定領錢出來把身家押在這！」貼文曝光後，網友坦言套中超級難，「錢都被老闆拿去買台積電，你們就套個寂寞！」

一名女網友在Threads直呼，她昨天在萬丹紅豆季看到套圈圈的攤販，發現獎品超級豪華又新奇，後方一排「越南胡志明5日遊」、「東京五日遊」、「黃金一兩」、「台積電100股」、「馬爾地夫五日遊」、「韓國首爾五日遊」，中間則是「王品夏慕尼餐券10張」。

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲套圈圈「獎品超豪華」，黃金、台積電100股當獎品。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

原PO直呼一度手癢試個手氣，並笑虧「第一次看到夜市套圈圈有台積電100股，決定領錢出來把身家押在這了！」關於遊戲規則部分，從畫面可見，玩家得精準把圈圈套在「火箭造型」的物體上，非常容易彈出來。

玩法超難：瓶頭太短、圈圈狂彈飛

貼文曝光後，網友們熱心換算成市值，「黃金一兩約17萬，台積電100股約15萬」，兩樣加起來約32萬，並分析套中難度非常高，「問題是他放了高難度的瓶子，有一家是竹藤做的圈圈，他們瓶子用了很短的頭+超會彈出來的塑膠瓶，跟另一家，瓶頭高了點，但圈圈很小又是塑膠的，一樣很會彈，要套中真的難」。

不少人也質疑攤商是否真的會兌現，「各位好好想想，老闆拿得出來、肯拿出來嗎」、「買一桶往那裡丟，總會有一兩個套到的吧，但老闆會不會認帳又是另一回事了」、「別小看夜市各攤販老闆的實力，有這種遊戲大攤的老闆，每個月的進貨金額是7位數」、「真的有人套到嗎？別傻了，你們套的錢，都被老闆拿去買台積電，你們就套個寂寞」。

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲獎品還有日韓機票、夏慕尼餐券。

套圈圈超暴利　攤商有5棟房

事實上，網友曾討論起套圈圈是最暴利攤販之一，民眾花錢套了老半天，還可能得不到半樣獎金，「成本低回收快，景氣好一晚3至5萬不是問題，成本還不用3000元」、「寧願讓小孩玩打彈珠，至少能得到一個廉價玩具，套圈圈真的是把錢送給老闆」、「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前有5棟房」。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

最近打開股票App，看著台積電、鴻海、特斯拉、輝達這些AI概念股起起伏伏，心裡是不是也充滿矛盾？一方面看好AI是未來趨勢，想進場分一杯羹，另一方面又擔心這會不會像當年的「網路泡沫」一樣，最後落得一場空？這種「既期待又怕受傷害」的心情，現在可是全球投資人的共同寫照！

套圈圈攤販暴利台積電100股黃金機票餐券夏慕尼

