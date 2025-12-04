台東災後累積超過1600公噸廢樹枝　陳瑩、莊瑞雄協調百萬經費處理

▲台東在風災後累積1600公噸廢樹枝，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄協調百萬經費處理。（圖／陳瑩辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

今年楊柳颱風及樺加沙颱風重創台東，池上鄉大量樹木傾倒與折斷，災後累積超過1,600公噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場，不僅壓縮廢棄物暫存空間，更造成環境衛生與安全疑慮。對此，池上鄉長林建宏於10月向立委陳瑩、莊瑞雄陳情，希望協助處理這批災後堆置物。二位立委得知情況後立即向環境部反映，協調提供百萬經費，讓池上得以啟動廢樹枝破碎與去化作業。

回顧今年楊柳颱風襲台時，台東首當其衝，全縣多處路樹倒伏折斷。雖然公所第一時間出動人力及機具清理道路、恢復環境，但災後大量樹枝卻無法即時去化，短時間內堆積成超過1,600公噸的「樹枝山」，除嚴重影響掩埋場的正常運作，也讓環境衛生面臨壓力。

但是，目前正逢年底會計年度結算，池上鄉公所無法提出相關補助的申請，陷入無經費可處理廢樹枝的窘境。鄉長林建宏日前向立委陳瑩與莊瑞雄陳情，陳瑩在接獲訊息後，則要求環境部盤點年度結餘可支用的經費，協助池上鄉去除「樹枝山」。

近期台南、花蓮相繼傳出垃圾掩埋場自燃與悶燒事件，凸顯堆置大量乾燥枝葉的高度風險。池上鄉長林建宏表示，冬季天氣乾燥，一旦這批廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩委員與莊瑞雄委員的全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上的環境更安全。

陳瑩表示，廢樹枝經過粉碎處理後，可做其它有效的再利用，但若沒有盡速妥善去化處理，廢樹枝就是潛在的危機；而莊瑞雄指出，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準，他也承諾，後續將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後的清理工作，不再年年陷入同樣困境。

陳瑩表示，感謝環境部在10月下旬依據池上公所的破碎計畫，迅速核定經費並提供全面協助。陳瑩同時提到，這筆經費將直接用於災後廢樹枝破碎作業，讓池上鄉的環境迅速恢復整潔，也避免潛在火災風險擴大。