地方 地方焦點

花蓮地方創生跨縣市取經！產業見學台東到屏東　4大主軸創共贏

▲「花蓮地方創生見學活動」深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維，並討論合作的可能性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「花蓮地方創生見學活動」深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維，並討論合作的可能性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府地方創生輔導團日前辦理「2025花蓮地方創生見學活動」，帶領鄉鎮公所地方創生業務承辦人員與在地業者，深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維，並討論與二縣市業者合作的可能性，強化花蓮在文化再生、食農教育、部落發展及永續旅遊等面向的策略布局，深化地方創生產業基礎。

▲▼「花蓮地方創生見學活動」深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維並討論合作的可能性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

見學行程包含「部落文化」、「食農教育」、「六級化產業」與「社區經營」四大主軸。台東「都蘭國」榮獲2025文化部百大文化基地獎、台灣觀光金獎，以阿美族文化為核心，成功建立融合生活風格與品牌經營的部落經濟模式；部落釀酒文化的守護者「出力釀」，由返鄉青年許震詮與高莎莎遵循阿美族釀酒古法、以9種植物製作酒麴，發酵釀造糯米酒，展現文化與產業共生的可能。豐濱鄉公所人員提問傳統釀酒相關製程，以利未來公所策劃釀酒工坊相關事宜；許震詮大方分享成為台東第一家取得合法製酒證照的糯米酒品牌經驗，也提供酒麴種類與花蓮共享，期待未來兩地的合作。

▲▼「花蓮地方創生見學活動」深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維並討論合作的可能性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台東金品獎產品包裝設計獎及茶道藝美學薪傳獎競賽冠軍「女兒不懂茶」，創辦人林廷瑀身為茶農二代，分享二代接班甘苦談，並現場沖泡、解說多項茶品，讓人看見年輕世代如何賦予傳統產業新生命；「米田共好農育館」是池上青年培力工作站實體基地，團隊以培力青年、共好池上為核心，號召各地有志青年透過食農教育與地方走讀，凝聚社區共識，並建立共榮共好的運作機制。同樣二代接班的芳草古樹負責人李佳駿表示，欽佩林廷瑀創辦人的熱情與毅力，從中獲得許多品牌經營的靈感與經驗。

▲▼「花蓮地方創生見學活動」深度走讀台東及屏東地方創生案例，汲取創新產業思維並討論合作的可能性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

屏東食農教育傑出貢獻獎得主「大小港邊」，由團隊視覺設計經理溫佩璇簡報，透過漫遊在地漁港與魚市場等深度遊程設計，體驗傳統漁業轉型為體驗經濟；「屏東可可巧克力園區」在屏東縣府的支持下，成為推廣台灣可可產業與文化的重要基地，躍身國際舞台。「從產地到餐桌、從在地到國際」的成功模式，引發花蓮團隊熱烈討論，思考如何汲取經驗，並轉化至花蓮特色產業，將農漁產業結合研發、體驗與行銷，打造完整六級化產業鏈。

花蓮擁有豐富的自然與文化資源，縣府長期致力推動地方創生政策，縣長徐榛蔚期許藉由跨縣市實地走讀、觀摩合作，讓外縣市感受花蓮在地方創生的深耕及進步，促進提升公部門或產業合作的機會。縣府持續鼓勵青年與在地組織踴躍投入，同時強化輔導機制，陪伴鄉鎮市所及在地業者團隊推動更具韌性與生命力的創生行動。
 

