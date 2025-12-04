台東馬偕包場觀賞《突破》　以電影激勵同仁找回「泳氣」

▲台東馬偕包場看電影。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東/台東報導

為紓解醫護長期在醫療現場的高壓工作、提供心靈充電空間，馬偕醫療體系由總院長張文瀚規劃「電影公益包場活動」，邀請總院、新竹及台東三地同仁共同欣賞勵志國片《突破：三千米的泳氣》。活動旨在透過影片展現的生命韌性與勇氣，強化醫院重視員工身心健康的職場文化。

《突破：三千米的泳氣》改編自真實故事，紀錄七位視障者克服身心障礙，挑戰開放水域三千米泳渡的過程。片中展現的彼此扶持、突破極限的歷程，象徵在困境中不放棄的力量，也與醫護工作者在日常面對壓力與挑戰的精神相互呼應。

電影開場前，台東馬偕醫院院長王光分享個人感受，表示已許久沒有與太太一起看電影，此次能與同仁及家人共同欣賞勵志作品，格外珍惜。他也鼓勵同仁從電影中汲取力量，以不同的心態面對工作與生活中的難題。他的真誠言語，使現場氣氛溫暖，也展現醫院倡導的家庭價值與生命關懷。

觀影後，台東近兩百位參與者紛紛表達心得。有同仁形容，第一次用員工證進戲院的經驗十分特別，並感受到電影中「最溫柔的自由，是你用我的腳步，陪我走」的陪伴力量。同仁們感謝張文瀚院長的安排，讓緊湊的醫療工作中增添片刻感動與支持。

台東馬偕醫院表示，未來將持續以多元方式支持員工，不僅在醫療專業上提供後盾，也希望在生活層面成為同仁穩定的力量。院方期盼透過影像、故事與團隊陪伴，讓員工在面對挑戰時重新找回勇氣並感受到被看見與被支持的幸福感。