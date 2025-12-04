金門金沙鎮跨海參訪關山社區　交流高齡照護與社區營造成果

▲金門金沙鎮跨海參訪關山社區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

金門縣金沙鎮公所、鎮民代表會及多位社區代表一行人，3日下午搭乘三輛遊覽車抵達台東關山鎮，展開社區營造與高齡照護主題參訪。關山鎮長、鎮民代表會主席、議員秘書及社區理事長親自到場迎接，雙方就面對「超高齡化」社會下的社區服務投入與照顧長輩需求進行深入交流。

此次參訪由金沙鎮長吳有家帶隊，包含鎮民代表會副主席、多位代表及社區促進會成員等，主要行程為走訪獲水保農業部農村發展及水土保持署選為「全國十大綠色照顧站」的關山「豐泉社區」。關山鎮長彭成豐與鎮代會主席吳文忠致詞時，歡迎「漂洋過海、翻山越嶺」而來的金門團隊，盼透過交流激盪經驗、強化兩地社區營造能量。

金沙鎮長吳有家表示，金沙鎮內共有31個社區，平日投入社區營造、長輩送餐、居家訪視等工作，是鎮公所推動高齡照護的重要夥伴。此次前來豐泉社區觀摩，尤具學習價值，相信能獲得寶貴啟發。

豐泉社區發展協會理事長羅彬泉與鎮代兼社區總幹事謝東原向來訪貴賓介紹社區現況，包括綠色照顧、社區活動空間營造及多年生態復育成果，並分享近期在社區再度見到黃裳鳳蝶起舞的喜悅。

縣議員陳宏宗秘書周福安指出，豐泉社區長者受到完善照顧，協會爭取關懷據點、綠照站、伯公站等多項服務，積極推動長者走出家門參與社區活動，有效延緩退化，成果值得肯定。

交流最後，彭成豐鎮長以關山在地知名伴手禮「關山米乖乖」致贈來訪團隊；金沙鎮長吳有家也以金門高粱酒、金門貢糖回贈，象徵兩地情誼與合作的美好延伸。

