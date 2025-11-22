　
地方 地方焦點

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

▲台南安南東和里寵物友善公園啟用，吸引許多飼主帶毛孩共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安南東和里寵物友善公園啟用，吸引許多飼主帶毛孩共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區東和里22日正式啟用全新的「寵物友善公園」，寬敞的草地空間、完善的活動設施，加上多項免費服務一字排開，吸引不少飼主帶著毛孩報到，台南市動物防疫保護處表示，希望藉由舒適、專屬的遊憩空間，提升飼主與寵物的休閒品質，也讓動物保護觀念更加深入社區。

▲台南安南東和里寵物友善公園啟用，吸引許多飼主帶毛孩共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

啟用活動現場提供多項免費服務，包括犬貓狂犬病疫苗與寵物登記（各限量100名）、免費犬用七合一疫苗（限量50名），並同步開放寵物身分證開通與諮詢。動保處也安排基礎健檢、寵物美容與理學檢查等項目，讓飼主一次就能完成毛孩的重要健康需求。

▲台南安南東和里寵物友善公園啟用，吸引許多飼主帶毛孩共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

活動福利也頗受矚目，只要飼主出示或開通寵物身分證，就能兌換雞腿乙隻；另有宣導攤位集章活動，集滿即可將限量亞麻帆布拼接購物袋帶回家（限50名）。現場更準備拓染束口袋DIY體驗與免費冰棒，大小朋友一同享受毛孩主題的午後時光，氣氛輕鬆又熱鬧。

▲台南安南東和里寵物友善公園啟用，吸引許多飼主帶毛孩共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處長方川和表示，市府持續推動多元寵物友善環境，不只是打造硬體設施，更透過教育、登記、醫療等方式，提升市民的飼養責任感。他強調，希望讓毛孩家庭享受更便利、更安心的城市生活，也讓台南成為真正友善動物的幸福城市。

