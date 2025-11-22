新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

▲寵物大型專業遊具進場第1天，已有毛爸媽帶著寶貝前來試玩。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場熱鬧舉辦！為讓飼主能攜帶毛寶貝一同加入新北歡樂耶誕城盛會，新北市政府動保處自11月17日起於站前廣場設置多項寵物專屬遊具，包括寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾提前帶著毛寶貝體驗，享受節慶歡樂。

動保處表示，此次活動由台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司共同支持，免費提供10項最受毛寶貝喜愛的遊具，於耶誕城開城至活動結束期間展出，項目涵蓋寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆與鑽桶等。各式設施兼具運動、訓練與互動功能，讓寵物在遊戲中增進平衡、協調與探索能力，也為飼主與毛寶貝創造更多陪伴時光。

▲寵物平台走梯，給毛寶貝不一樣的趣味體驗。

台灣兒童遊戲設備發展協會理事長曾建友表示，此次協會會員可說是傾力支持，提供多款「壓箱寶」級遊具，讓毛寶貝能盡情放電、展現健康活力。動保處也將於活動當天公布全國首創的「寵物旅遊路線」票選結果，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參加，親身體驗最受歡迎的寵物友善旅遊路線，詳見投票網址：https://forms.gle/2eBAB5xWGfCCzLrV6。活動亮點還包括全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵率領60人管樂團，並與聲樂家陳譽晨共同演出多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，營造溫馨浪漫的節慶氛圍。

現場亦規劃毛寶貝趣味競賽、友善市集、寵物義剪、認養活動、狂犬病疫苗免費施打與晶片登記等服務。寵物趣味競賽即日起開放報名（網址：https://reurl.cc/KOjLqe），名額有限、額滿為止。當日參與認養、狂犬病疫苗接種或晶片登記的民眾，可獲得「新北幣」獎勵序號，下載註冊新北幣APP並完成指定任務即可兌換獎勵，增添活動驚喜。

動保處長楊淑方表示，隨著寵物陪伴與休閒旅遊風氣興盛，市府持續推動各項寵物友善措施，希望透過此次活動傳遞「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的正確觀念，打造更友善動物的城市。歡迎民眾於11月29日攜帶自家毛寶貝前往板橋站前廣場，共度浪漫耶誕，在燈海中留下最幸福的回憶。

▲寵物鑽桶，讓毛寶貝玩得不亦樂乎。

▲寵物跳桿也非常有趣。

▲寵物平台爬板，訓練寵物平衡感和膽量促進肢體協調。