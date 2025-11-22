　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

▲新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物大型專業遊具進場第1天，已有毛爸媽帶著寶貝前來試玩。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場熱鬧舉辦！為讓飼主能攜帶毛寶貝一同加入新北歡樂耶誕城盛會，新北市政府動保處自11月17日起於站前廣場設置多項寵物專屬遊具，包括寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾提前帶著毛寶貝體驗，享受節慶歡樂。

動保處表示，此次活動由台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司共同支持，免費提供10項最受毛寶貝喜愛的遊具，於耶誕城開城至活動結束期間展出，項目涵蓋寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆與鑽桶等。各式設施兼具運動、訓練與互動功能，讓寵物在遊戲中增進平衡、協調與探索能力，也為飼主與毛寶貝創造更多陪伴時光。

▲新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物平台走梯，給毛寶貝不一樣的趣味體驗。

台灣兒童遊戲設備發展協會理事長曾建友表示，此次協會會員可說是傾力支持，提供多款「壓箱寶」級遊具，讓毛寶貝能盡情放電、展現健康活力。動保處也將於活動當天公布全國首創的「寵物旅遊路線」票選結果，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參加，親身體驗最受歡迎的寵物友善旅遊路線，詳見投票網址：https://forms.gle/2eBAB5xWGfCCzLrV6。活動亮點還包括全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵率領60人管樂團，並與聲樂家陳譽晨共同演出多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，營造溫馨浪漫的節慶氛圍。

現場亦規劃毛寶貝趣味競賽、友善市集、寵物義剪、認養活動、狂犬病疫苗免費施打與晶片登記等服務。寵物趣味競賽即日起開放報名（網址：https://reurl.cc/KOjLqe），名額有限、額滿為止。當日參與認養、狂犬病疫苗接種或晶片登記的民眾，可獲得「新北幣」獎勵序號，下載註冊新北幣APP並完成指定任務即可兌換獎勵，增添活動驚喜。

動保處長楊淑方表示，隨著寵物陪伴與休閒旅遊風氣興盛，市府持續推動各項寵物友善措施，希望透過此次活動傳遞「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的正確觀念，打造更友善動物的城市。歡迎民眾於11月29日攜帶自家毛寶貝前往板橋站前廣場，共度浪漫耶誕，在燈海中留下最幸福的回憶。

▲新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物鑽桶，讓毛寶貝玩得不亦樂乎。

▲新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物跳桿也非常有趣。

▲新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物平台爬板，訓練寵物平衡感和膽量促進肢體協調。

【更多新聞】

►母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
子瑜講母語哽咽：心中火苗快熄滅...「很多次想要放棄，也很想
金馬獎／台中出身演大馬人奪女配　陳雪甄熬17年後台「眼眶含淚
一直吃青菜還是便秘！醫師推補充「4款食物」：不到一周就能暢通
戴佩妮、9m88全開麥演唱「再爆收音問題」　網抓悲劇原因
「表演，可以是一輩子的追求」86歲陳淑芳榮獲金馬終身成就獎
哈孝遠互動啦啦隊女孩被抓包！空姐妻怒轟「沒邊界」1舉動狂踩底
快訊／劇場女神終鍍金！陳雪甄奪下金馬最佳女配角獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025法鼓山大悲心水陸法會　雲端祈福同步開放全球連線

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名再送好禮

新北雙溪區召開里長聯繫會報　瑞芳警聯手基檢宣導反毒防詐

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

2025法鼓山大悲心水陸法會　雲端祈福同步開放全球連線

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名再送好禮

新北雙溪區召開里長聯繫會報　瑞芳警聯手基檢宣導反毒防詐

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

夜店妹上台狂歡餵酒！嗨一半慘遭「拉下舞台」侵犯　內褲驗出DNA

金馬獎／李國煌穿高跟鞋頒獎！　再現楊貴媚《愛情萬歲》經典哭戲場面

直擊／子瑜講母語哽咽：心中火苗快熄滅...「很多次想要放棄，也很想家」

金馬獎／她連拿2大獎！「追尋家族史」奪最佳紀錄片…一查資歷超強

金馬獎／台中出身演大馬人奪女配　陳雪甄熬17年後台「眼眶含淚」

2025法鼓山大悲心水陸法會　雲端祈福同步開放全球連線

美爆首例人類染H5N5亡！疾管署估人傳人風險低：旅遊警示維持一級

金馬時尚 / 林柏宏GUCCI正裝、劉冠廷高領太犯規！瘦子「全黑炫鑽」帥炸了

金馬獎／首度入圍就拿獎　戴佩妮「希望大家離苦得樂」

金馬獎／陳淑芳獲終身成就獎淚崩　喊話「我不漲價」全場笑翻

【暖到骨子裡】阿嬤行動不便只能門口看 店員主動走出來一件一件讓她挑QQ

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

百人顧問團超壯陣！大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

黃婉如籲市府　儘速規劃雙層巴士上國道

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒27車62人徹夜搶救

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

西拉雅20週年生日加碼！關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

桃園楊梅仙草嘉年華　酷洛米主題裝置藝術全攻略

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入運動＋觀光更健康

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

更多熱門

相關新聞

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

國外一名飼主分享，家中最近迎來了新生兒，每當寶寶哭鬧的時候，沒想到家中寵物貓不但不煩燥，反而被觸發母性本能，秒擺出貓媽媽安慰貓寶寶的動作，被網友大讚是最棒貓保母。

最愛狗娃娃被搶走　阿金驚喜找回同長相弟弟

最愛狗娃娃被搶走　阿金驚喜找回同長相弟弟

從校園到城市的美學力　新北藝術教育7連霸再奪全國第一

從校園到城市的美學力　新北藝術教育7連霸再奪全國第一

大翻案！男謊稱「愛犬被盜喪命」　被警起訴

大翻案！男謊稱「愛犬被盜喪命」　被警起訴

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

關鍵字：

新北市寵物遊具音樂會

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面