地方 地方焦點

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

記者林東良／台南報導

台南市政府22日在勞工育樂中心舉行「2025年度台南市績優志工暨績優團隊表揚活動」，表揚來自勞工局體系的志工夥伴們，市長黃偉哲親自頒獎，向志工長年奔走於城市角落、默默支持弱勢與勞工族群的努力，致上最深敬意，黃偉哲表示志工精神正是「希望家園」的核心力量，讓台南變得更有情、有愛、更有溫度。

勞工局指出，志工隊的服務橫跨許多領域，包括職災勞工電訪關懷、勞工服務中心諮詢引導、手語翻譯、「做工行善團」房屋修繕、義剪服務（含到宅義剪），以及各式大型活動支援，如模範父母親表揚、職安健走、勞資體育競賽、寒冬送暖物資發放等，服務量能多元且不可或缺。

今年共有 21 位志工獲得市府金質、銀質及銅質獎項肯定，名單如下：金質獎（4名）吳麗琴、莊淑燕、陳明清、吳佩于；銀質獎（2名）趙惠萍、黃美華；銅質獎（15名）蔡裕隆、黃鬱芳、吳通淮、李錦川、方浩權、洪飛虎、沈延鳳、施建均、黃金玟、張世明、李聰周、劉忠義、盧松來、郭瑞明、曾春燕。

勞工局長王鑫基致詞表示，志願服務是一股能讓城市更柔軟、更堅韌的力量，不只把善意傳遞出去，也讓公益資源真正走進勞工生活。他向所有志工夥伴致謝，強調因為有大家的投入，台南才能一步步朝向更溫暖、更祥和的「希望家園」前進。

