色姨丈喊老婆！3度激戰14歲外甥女　還傳「香蕉簡訊」下場曝光

▲台南一名姨丈偷吃未成年外甥女，順利調解換免囚。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫阿漢(化名)的偷吃對象，竟是自己未滿14歲的外甥女，還被發現兩人以訊息互稱「老公」、「老婆」，甚至在外甥女房間發生3次性關係，案情曝光後，阿漢也被依家暴妨害性自主起訴。台南地院審理後，法官審酌阿漢和被害人及其監護人達成調解，依他犯3個對未滿14歲之女子性交罪，合併處1年10月。緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。可上訴。

判決指出，阿漢身為姨丈，明知道外甥女萱萱(化名)未滿14歲，仍利用她的年幼懵懂滿足個人淫慾。阿漢於去年10月至11月的清晨6時或中午，跑進萱萱住處房間對她親吻、愛撫，3度與她性交得逞。直到萱萱於今年1月將這件事告訴老師，全案才曝光。

阿漢在警詢及偵查中坦承犯行，檢方發現兩人間還有「好久沒讓你摸摸了」、「全身上下」、「愛你」、「香蕉」等示愛訊息，依家暴妨害性自主起訴阿漢。

台南地院審理，法官指出，阿漢犯的罪最輕法定刑度為有期徒刑3年以上，然而審酌阿漢和萱萱的對話，顯示兩人為交往關係，除了互稱「老公」、「老婆」，萱萱也多次傳送自拍照給阿漢，更對他表示想發生親密行為，認為阿漢犯罪情狀相對輕微，犯後也和萱萱、萱萱母親成立調解，取得原諒，依刑法第59條情堪憫恕替阿漢減刑，依犯3個對未滿14歲之女子性交罪，各處1年7月，合併處1年10月。

法官同時認為，阿漢犯後態度良好，且被害人也願意給予緩刑，在阿漢須向公庫支付一定金額的情況下，應可清楚本案行為的嚴重性，再給予他緩刑2年，並需向公庫支付5萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。