全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

▲台南市榮獲教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，寫下全國唯一六連霸。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市再度拿下教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，締造全國唯一的「六連霸」紀錄；官田區隆田國小校長林佑霖也勇奪「個人獎」，為台南在海洋教育的推動添上亮眼一筆。頒獎典禮21日在高雄科工館舉行，教育部肯定台南在制度、課程、場域到師培的完整系統，成功讓海洋教育走進校園的真實日常。

市長黃偉哲表示，台南是一座與海共生的城市，從歷史、文化、產業到自然生態，都與大海緊緊相扣。市府多年來透過課程、場域體驗及跨局處合作打造海洋教育基盤，讓孩子能「知海、親海、愛海」。此次蟬聯特優，是整個教育團隊長期耕耘、一步一腳印的成果；未來也將持續深化課程特色，讓台南的下一代擁有海洋素養與永續行動力。

教育局長鄭新輝說，台南已建構出穩定且成熟的海洋教育推動系統，攜手漁會、台江國家公園、海委會等單位形成跨域網路，目前累積研發 123 件海洋教材及教案，內容涵蓋 SDGs、在地文化、氣候行動等主題，並與教科書連結，協助臨海與非臨海學校的教師帶入教室。教育局同時成立海洋教育教師共備社群，推動素養導向教學與海洋科學實作，全面提升教師專業。

鄭局長補充，台南也積極推動多元海洋體驗，從獨木舟、潮間帶探索、濕地觀察，到海洋詩創作，都讓學生在自然情境中理解海洋、培養環境關懷。未來將持續讓海洋教育融入日常，讓每位孩子都能以海為師，在生活中實踐永續。

獲得個人獎的隆田國小校長林佑霖表示，這份肯定屬於所有教育夥伴。他自許為海洋教育的「終身實踐者」，將持續深化、創新課程，引導學生以更開闊的視野看待海洋，並懂得珍惜環境、為土地做出負責任的行動。