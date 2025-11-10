鄭麗文追思吳石惹議　黃國昌：台灣民主自由是民眾黨堅守的底線

▲黃國昌10日回應鄭麗文參加包含吳石在內的白色恐怖受難者慰靈活動爭議。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者慰靈活動，追思對象包括吳石等共諜，引發黨內外質疑。民眾黨主席黃國昌今（10日）表示，吳石是共諜，是蠻清楚的客觀事實，國民黨內部已出現非常多聲音，相信鄭麗文應該聽到了；而對民眾黨而言，堅持捍衛台灣民主、自由、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則、絕對堅守的底線。

被視為統派團體的「台灣地區政治受難人互助會」上週六在台北市馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文受邀出席。面對被質疑追思吳石等共諜，鄭麗文除以主辦方邀請資訊、活動海報未見吳石兩字、該秋祭已舉辦超過30年說法，歸咎是媒體跟政治環境帶風向外，也強調吳石非她認定的政治受難者，而是間諜，只是不管什麼樣政治主張、認同，在今天民主化社會裡，都不需再擔心受到政治打壓跟迫害。

然而，鄭麗文的說法並未全面讓國民黨成員或支持者信服。前藍委蔡正元批評，祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」；國民黨青年部前副主任丁瑀表示，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉絕對踐踏中華民國尊嚴。而早在鄭麗文出席活動前，台北市長蔣萬安說，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。

對於鄭麗文上述行為，黃國昌10日表示，吳石是共諜，不是政治受難者，這是蠻清楚的客觀事實，而鄭參加包括吳石在內的追思活動，國民黨內部已經出現非常多聲音，例如蔡正元提出蠻直接的評論，相信這些聲音，鄭麗文應該聽到了。黃也強調，對民眾黨而言最重要的事情，就是堅持捍衛台灣民主、自由、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則、絕對堅守的底線。